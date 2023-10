I Angitū te Whakamatautau a NASA 3D Konumohe Rocket Engine Nozzle mo nga Rererangi Mokowhiti Hohonu

Ko nga miihini NASA i te Marshall Space Flight Centre i mahi tahi me Elementum 3D ki te hanga me te whakamatautau i te puha miihini takirirangi 3D i hangaia ki te konumohe. Ko te puha, he mea hanga mai i te momo konumohe hou e mohiotia ana ko A6061-RAM2, he mama ake i nga nozzles tuku iho ka taea te kawe atu i nga utu, he pai mo nga rerenga mokowhiti hohonu. Ko te konumohe he konganuku iti kiato, e taea ai te kaha teitei, nga waahanga mama. Heoi, ko te iti o te manawanui ki te wera nui me te kapiti i te wa o te whakapiri, na te mea kaore e pai mo te hanga taapiri o nga waahanga miihini toka.

I raro i te kaupapa Reactive Additive Manufacturing mo te Whanaketanga Ahumahi Tuawha (RAMFIRE), i aro a NASA ki te ahu whakamua i nga puha takirirangi konumohe ngawari, he mea hanga taapiri me nga hongere iti o roto kia whakamatao ai. Ko te puha RAMFIRE he mea hanga hei waahanga kotahi, me iti ake nga here me te tino whakaiti i te wa whakangao ka whakaritea ki nga tikanga tikanga e hia mano nga waahanga hono takitahi.

I whakawhanakehia te puha ma te whakamahi i te hangarau whakaahuru hiko (LP-DED). I mahi tahi a NASA me Elementum 3D me te RPM Innovations (RPMI) ki te hanga i nga puha ma te whakamahi i a raatau mahi LP-DED. I tutuki pai te puha RAMFIRE i nga whakamatautau ahi wera maha ma te whakamahi i nga momo whirihoranga wahie, e whakaatu ana i tona kaha ki te mahi i roto i nga taiao mokowhiti hohonu.

Ko te pukapuka konumohe konumohe me nga mahi hanga taapiri i whakawhanakehia i raro i te kaupapa RAMFIRE ka whai waahi nui ki nga whaainga a NASA ki te marama ki Mars ma te whakaahei i te hanga i nga waahanga toka maramara e kaha ana ki te tu atu i nga kawenga hanganga teitei. Kei te mahi a NASA ki te tiritiri i nga raraunga me nga mahi ki nga kaiwhaiwhangai arumoni me nga whare wananga, ka taea te tono mo te umanga aerospace.

(Pūtake: NASA)