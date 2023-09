Ko te Helicopter Ingenuity a NASA e whakatakoto ana i nga rekoata teitei hou ki Mars

Ko te waka topatopa Ingenuity o NASA kei te whakararu tonu i nga tumanako me te pana i nga rohe o te rere ki waho o te whenua. I te 59 o tana rerenga ki Mars, ka eke te waka tere 4-pauna (1.8 kirokaramu) ki tona teitei teitei — 66 putu (20 mita). He 142.59 hēkona te roa o te rerenga, he parakore noa iho, kaore he nekehanga whakapae.

Ko te Ingenuity, i tau ki Mars me te NASA's Perseverance rover i Hui-tanguru 2021, he kaitirotiro mo te roopu rover. Ko tana kaupapa tuatahi ko te whakaatu ka taea te torotoro rererangi i runga i Mars ahakoa te kikorangi o te aorangi. Whai muri i te whakaoti angitu i tenei tohu-a-arii, ka rere tonu a Ingenuity, me te awhina i a Te Manawanui ki te rapu huarahi tino pai mo te torotoro haere me te tautuhi i nga whaainga putaiao.

Mai i tana rere tuatahi, kua oti e Ingenuity te katoa o nga rerenga rererangi 59, e 43,652 waewae (13,304 mita) te tawhiti, me te whakapau i te 106.5 meneti i te rangi. I mua i te Rererangi 59, ko te rekoata teitei o te topatopa he 59 putu (18 mita). Ko tana rekoata tawhiti rere kotahi he 2,310 putu (704 mita), i whakatakotoria i Aperira 2022, a ko tana rekoata roa he 169.5 hēkona, i whakatakotoria i Akuhata 2021.

Ko te waka topatopa Ingenuity kua kitea he taonga nui i roto i te torotoro o Mars, e whakarato ana i nga raraunga whai hua me te para i te huarahi mo nga waka rererangi a meake nei ki te awhina i nga rangahau putaiao me nga misioni tangata pea ki te Whero Whero.

Nga wehewehe:

Te Maamaa: He waka rooro mama i hangaia, i whakahaerea e te NASA mo te torotoro rererangi i Mars.

Te manawanui: Ko te rover a NASA i tau ki Mars i te Hui-tanguru 2021, he mahi ki te rapu tohu o te ao tawhito me te kohi tauira mo te hokinga mai ki te Ao.

Tohu-a-arii: He whakaaturanga, he whakamatautau ranei i hangaia hei manatoko i te whaihua, te angitu ranei o tetahi ariā, whakaaro ranei.

Rauemi:

