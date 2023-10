Ko te NASA ka pana i nga rohe o nga korero mokowhiti me te whakarewatanga o ILLUMA-T

Kei te huri a NASA i nga whakawhitiwhiti korero mokowhiti me te whakarewatanga o te ILLUMA-T (Whakaaturanga Whakawhitiwhiti Whakawhiti Whakawhiti Taiaho Whakakotahi I te Matapihi Kaiwhakamahi Orbit Whenua iti me te Terminal Whakanui) ki te Teihana Mokowhiti o te Ao (ISS) i tenei Whiringa-a-rangi. Ma tenei utunga pakaru whenua e whakaatu te kaha nui o te whakawhitiwhiti taiaho i roto i nga miihana orbit whenua iti.

Ko te whakakapi i nga korero i roto i te tuhinga taketake, ko te whakarewatanga o ILLUMA-T e tohu ana i te peke whakamua i roto i nga korero mokowhiti. Ko nga whakawhitiwhiti taiaho e whakamahi ana i te rama infrared e kore e kitea, ka taea e nga waka mokowhiti te tuku me te whiwhi korero i nga reiti raraunga teitei ake. Ko te tikanga he nui nga raraunga ka taea te whakahoki ki te whenua i roto i te tuku kotahi, hei tautoko i nga kitenga tere me te rangahau pai ake mo nga kaiputaiao me nga kaitoro.

Ka whakahaerehia e te kaupapa Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti me te Whakaterenga (SCaN) a NASA, ka mahi tahi a ILLUMA-T me te Whakaaturanga Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti Laser (LCRD) a te umanga, e mahi ana ki te reera whakawhitiwhiti korero laser tuatahi-a-rua, mutunga-ki-mutunga. Ko te LCRD, i whakarewahia i te Hakihea 2021, kua whakahaerehia nga whakamatautau hei whakaatu i nga painga o nga whakawhitiwhiti laser mai i te orbit geosynchronous.

Ko etahi o enei whakamatautau ko te tātari i te paanga o te hau ki runga i nga tohu taiaho, te whakamatautau i te hototahitanga ki nga kaiwhakamahi maha, te tirotiro i nga kaha whakaroa/whakararuraru (DTN), me te whakarei ake i te kaha whakatere. Ma te whakamahi i nga whakawhitiwhiti korero laser, kei te pana te NASA i nga rohe o te whakawhiti raraunga me te whakawhānui ake i nga huarahi mo te torotoro mokowhiti.

Ina whakauruhia ki runga i te ISS, ka whakaoti a ILLUMA-T i te whakaaturanga tuatahi a NASA i roto i te mokowhiti mo nga kaha reera laser e rua-ara. Ka mau ki te telescope me te gimbal tuaka-rua, ka taea e tana kōwae whatu te aroturuki tika i te LCRD i roto i te orbit geosynchronous. He rite te rahi o te ngaruiti, he rite te waahanga mata ki te pouaka pouaka paerewa.

Ma te ILLUMA-T kei runga, ko te tuku raraunga mai i te ISS ki te LCRD ka eke ki te reeti whakamiharo o te 1.2 gigabits-ia-hekona. Ka tukuna nga raraunga ki nga teihana whenua whatu i California, Hawaii ranei, ka tukuna ki te LCRD Mission Operations Center i New Mexico. Ka mutu, ka wetewetehia nga raraunga kua riro mai e nga roopu whakahaere whenua ILLUMA-T i Goddard Space Flight Center o NASA i Maryland, me te whakarite i te tika me te kounga.

Ma te pai o te mahi tahi me LCRD, ka whai waahi a ILLUMA-T ki te noho hei waahanga nui o te ISS, e whakanui ana i nga kaha tuku raraunga a NASA ki te taiwhanga orbiting.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te kaupapa o ILLUMA-T?

A: Ko te kaupapa o ILLUMA-T ko te whakaatu i nga painga o nga korero laser mo nga miihana orbit whenua iti me te whakaatu i te kaha ki te whakauru i nga korero laser ki roto i nga whatunga korero mokowhiti a NASA.

Q: He pehea te rereke o te whakawhitiwhiti laser i nga tikanga korero tuku iho?

A: Ka whakamahia e te whakawhitiwhiti taiaho te rama infrared e kore e kitea ki te tuku me te whiwhi raraunga i nga reiti teitei ake, ka taea e nga waka mokowhiti te tuku korero nui atu ki te whenua i roto i te tuku kotahi. Ka tere ake te tukanga whakawhiti raraunga, ka tere ake te rangahau me nga kitenga.

Q: He aha nga painga pea o te whakawhitiwhiti laser mo nga kairangahau?

A: Ka taea e nga whakawhitiwhiti taiaho te whakarato i nga reiti raraunga whakarei ake, ka taea e nga kairangahau o te ISS te whakahoki atu i nga raraunga ki te whenua i te wa kotahi. Ma tenei kaha ake ka whai hua ki nga momo tirotirohanga putaiao i mahia i runga i te teihana mokowhiti.

Q: He aha te whainga mo te wa roa o nga whakaaturanga korero laser a NASA?

A: Ko te whai a NASA ki te whakauru i nga whakawhitiwhiti laser hei paerewa paerewa ki roto i ana whatunga whakawhitiwhiti mokowhiti, kei roto ko te Whatunga Mokowhiti Tata me te Whatunga Mokowā Hohonu.

Q: Ko wai kei te putea me te whakahaere i te kaupapa ILLUMA-T?

A: Ko te utu utunga ILLUMA-T he putea e te kaupapa Space Communications and Navigation (SCaN) a NASA me te whakahaere e te Goddard Space Flight Center a NASA i te mahi tahi me te tari kaupapa International Space Station i Johnson Space Center o NASA me te Massachusetts Institute of Technology (MIT) Lincoln Laboratory.