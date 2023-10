Ko te Hubble o NASA e mau ana i te ahua whakamiharo o te tupuni Lenticular NGC 3156

Kua hopukina e te Hubble Space Telescope a NASA te ahua whakamihi o NGC 3156, he tupuni lenticular kei te 73 miriona tau marama te tawhiti. I kitea e te kaitirotiro arorangi a William Herschel i te tau 1784, kei roto te NGC 3156 i te kahui whetu equatorial iti Sextans.

Ko nga tupuni Lenticular, penei i te NGC 3156, he puku o waenganui o nga whetu e karapotia ana e tetahi kopae nui, he rite ki nga tupuni torino. Heoi, he rereke ki nga torino, karekau he ringa torino rongonui. I tua atu, penei i nga tupuni elliptical, ko nga tupuni lenticular te nuinga o nga whetu tawhito me te iti o te hanganga whetu e haere tonu ana me te kore he nui te tuku hauwai.

Ko te ahua i hopukina e te Hubble Space Telescope e whakaatu ana i nga ahuatanga ahurei o NGC 3156, tae atu ki nga miro e rua o te puehu pouri whero-parauri e whakawhiti ana i te kōpae o te tupuni. Ko tenei ahua motuhake ka whakaingoatia nga tupuni lenticular, he rite ki nga arotahi ka tirohia mai i te taha, i te taha-taha ranei.

Kua tino rangahaua e nga Kairangirangi te NGC 3156, me te tirotiro i nga momo ahuatanga o te hanganga me te whanonga. Kua tirotirohia e ratou ona tautau ao, he roopu porowhita o nga whetu e herea ana e te kaha. I tua atu, kua tirotirohia e nga kaiputaiao te taunekeneke i waenga i nga whetu me te poka pango nui kei te puku o te tupuni.

Ma te whakamahi i nga raraunga i kohia mai i te Hubble Space Telescope, ka whakatauritehia e nga kaitirotiro whetu nga whetu e tata ana ki te matua o NGC 3156 me era o nga tupuni he rite te rahi me te papatipu poka pango. I kitea e nga hua ko NGC 3156 te nui ake o te paheketanga o nga whetu e kainga ana e tana poka pango nui rawa atu ki ona hoa.

Ko te ahua whakaihiihi o NGC 3156 e whakaatu ana i te ao whakahihiri o nga tupuni lenticular, e whakanui ake ana i to maatau mohio ki enei taonga o te rangi. Na roto i te rangahau me te torotoro haere tonu, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te hura i etahi atu mea ngaro o nga mea whakamiharo nui o te ao.

Rauemi:

– NASA: www.nasa.gov

– ESA: www.esa.int