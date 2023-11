Asteroid Apophis: He Tutaki Kati me nga Whakaaro

I roto i tetahi huihuinga whakaihiihi o te ao, e tatari ana nga kaitirotiro arorangi ki tetahi huihuinga e haere ake nei me Apophis asteroid, he toka mokowhiti te rahi o te Whare Empire State. Ko tenei tinana tiretiera kua rite ki te haere i roto i te 20,000 maero noa mai i te whenua, e tohu ana i te tata tata kare ano i kitea i mua o taua mea nui. Ahakoa i kiihia a Apophis i te tuatahi he mea whakatuma, kua whakatauhia e nga kitenga parakore karekau he morearea o te tukinga mo te rau tau e whai ake nei.

Ko te roopu kaiputaiao o te Whare Wananga o Arizona, e arahi ana i te misioni, ko te whai ki te ako i nga Apophis i roto i nga korero me te kohikohi i nga whakaaro nui ki te hanganga aorangi. Ko ta raatau rangahau ka kore noa e whai waahi ki to maatau maaramatanga mo te punaha solar moata engari ka awhina ano hoki i te whakawhanaketanga o nga rautaki whakamarumaru ki nga paanga asteroid kei runga i te whenua.

Ko te waka mokowhiti kua tohua ki tenei kaupapa whakahirahira ko te OSIRIS-APEX rongonui, i mohiotia i mua ko OSIRIS-REx. I whakarewahia e NASA i te tau 2016, kua hoki mai ki te hopu i nga whakaahua me nga raraunga teitei i te wa e tata ana te rere o Apophis. Na tana angitu o mua ki te kohi tauira oneone mai i tetahi asteroid rereke, kua tino rite a OSIRIS-APEX ki te hura i nga mea ngaro e huna ana i roto i te ahua o te ahua pīnati o Apophis.

Hei te Paenga-whāwhā 13, 2029, ka whakatata atu a Apophis ki te whenua, ka kitea e te kanohi tahanga mo etahi haora. Ahakoa karekau pea e tino ataahua te tirohanga, kare e kore he wa whakararuraru i te mea ka puta a Apophis hei tohu kanapa o te ra i te rangi o te po ki runga o Awherika me Uropi.

Ko te hiranga o Apophis ehara i te mea onge noa engari ko tona paanga pea ki te maarama ki te punaha solar me te parepare o to tatou ao. Ko te tutaki tata ki a Apophis he whai waahi ki te whai matauranga ki te hanganga, te kiato, me te whanonga orbital o nga asteroids tata ki te whenua. He mea nui tenei matauranga mo te tiaki i to maatau ao mai i nga paanga ka taea e nga ra kei te heke mai me te whakawhanake i nga rautaki asteroid-deflection whai hua.

FAQ:

P: He aha te rahi o te asteroid Apophis?

A: Asteroid Apophis e 1,110 putu (340 mita) te whanui, tata ki te rahi o te Whare Empire State.

P: Kia pehea te tata o Apophis ki te whenua?

A: Ka haere a Apophis i roto i te 20,000 maero noa mai i te whenua, e tohu ana i te tata tata atu o tetahi taonga o tona rahi i roto i nga hitori o naianei.

Q: He aha te kaupapa o te misioni OSIRIS-APEX?

A: Ko te kaupapa OSIRIS-APEX e whai ana ki te mataki me te wetewete i te tutaki tata ki a Apophis, te kohi raraunga nui me nga whakaahua hei whakarei ake i to maatau mohiotanga ki nga asteroids tata ki te whenua me te whai waahi ki nga rautaki tiaki aorangi.

Rauemi:

– NASA: https://www.nasa.gov

– Te Whare Wananga o Arizona: https://www.arizona.edu