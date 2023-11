Ko te whakamatautau rererangi i whakahaerehia e NASA kua whakatuwhera i nga huarahi hou mo te torotoro mokowhiti. Ko te Whakamātautau Rererangi Orbit-Earth Rererangi o te Whakatau Whakapaera Inflatable (LOFTID) i whakaatu te whaihuatanga o te parepare wera inflatable e mohiotia ana ko te Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator (HIAD) aeroshell. Ka taea e tenei hangarau auaha te para i te huarahi mo nga waka mokowhiti nui ki te whakatere humarie i nga hau o nga momo tiretiera, tae atu ki a Mars, Venus, tae atu ki te marama o Saturn, a Titan.

Ko te whakarewanga angitu o LOFTID i puta i te Whiringa-a-rangi 10, 2022, ma te whakamahi i te toka a United Launch Alliance (ULA) Atlas V. I te kuhu atu ano ki te hau o te Ao, ka eke te waka atea ki te tere neke atu i te 18,000 mph, me te pa ki te pāmahana tata ki te 2,700°F i mua i te pakaru marie ki te Moana-nui-a-Kiwa.

Ko Trudy Kortes, te kaiwhakahaere o te kaupapa Technology Demonstration Missions (TDM) i NASA Headquarters, i whakanui i te hiranga o tenei whakatutukitanga: "Ka taea e nga aeroshells-diameter te kawe i nga taputapu tautoko arohaehae me nga kaihoe ki te mata o nga aorangi me nga hau. He mea nui tenei kaha mo te wawata o te motu ki te whakawhänui i te tangata me te torotoro karetao puta noa i to tatou punaha solar."

Neke atu i te tekau tau te NASA e haumi ana ki te whakawhanake i nga hangarau HIAD, e whakahaere ana i nga whakamatautau rererangi suborbital iti e rua i mua i te misioni LOFTID. Inaianei kei te tirotirohia e te tari nga tono a HIAD a meake nei, tae atu ki te mahi tahi me nga kamupene arumoni ki te whakawhanake i nga hangarau whakaurunga mo nga peerangi iti, aerocapture, me nga utu cislunar.

Ko te Kaiwhakahaere Kaupapa LOFTID, a Joe Del Corso, i whakapuaki i tana harikoa ki te huanga o te misioni, me tana kii, "He kaupapa kohatu matua tenei mo matou, a ko te whakautu poto: I tino angitu. I mutu ta maatau aromatawai mo LOFTID me te oati mo nga mahi ka taea e tenei hangarau ki te whakamana i te torotoro o te waahi hohonu.

Ko te hua o te whakaaturanga LOFTID angitu, i kii a NASA i tana mahi tahi me ULA, i raro i te kaupapa Tipping Point, ki te whakawhanake i tetahi aeroshell HIAD 12-mita nui ake. Ka whakamahia tenei aeroshell hou ki te whakaora i nga miihini Vulcan a ULA mai i te orbit whenua iti hei whakamahi ano.

I whakaatu te misioni LOFTID i te kaha me te kaha o te hangarau HIAD ki te whakaahei i te torotoro waahi haumaru me te pai. Na tenei whakatutukitanga, kua tata te NASA ki te whakatuwhera i nga mea ngaro o te ao me te whakawhānui ake i to tatou aroaro ki tua atu o nga rohe o te Ao.

FAQ

He aha te LOFTID?

Ko te LOFTID e tohu ana mo te Whakamatau Rererangi Orbit-Earth Rererangi mo te Whakatau Whakapaera Inflatable. He waka mokowhiti i hangaia e NASA hei whakamatautau i te kaha o te parepare wera inflatable, e mohiotia ana ko te Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator (HIAD) aeroshell.

He aha te mea nui o te hangarau HIAD?

He mea nui te hangarau HIAD mo te heke haumaru i nga waka mokowhiti nui atu i roto i nga hau o nga tinana tiretiera penei i a Mars, Venus, me te marama o Saturn, a Titan. Ka taea e ia te tuku i nga taputapu tautoko tino nui me te hunga kaihoe ki nga papa o nga aorangi whai hau.

He aha nga tono a meake nei mo te hangarau HIAD?

Kei te tirotirohia e NASA nga tono a meake nei mo te hangarau HIAD, tae atu ki nga hononga me nga kamupene arumoni ki te whakawhanake i nga hangarau whakaurunga mo nga peerangi iti, aerocapture, me nga utu cislunar.

He aha te hua o te misioni LOFTID?

I tino angitu te misioni LOFTID, e whakaatu ana i te oati o te hangarau HIAD ki te whakamana i te torotoro mokowhiti hohonu. Ko te waka mokowhiti, i muri i te kuhu atu ki roto i te hau o te Ao, i pa ki nga ahuatanga tino kino engari kare i pakaru, e whakaatu ana i te kaha o te anga hiko HIAD.