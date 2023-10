He Revolutionary Leap: Ko te Pūnaha Whakawhitiwhiti Whakawhitinga Taiaho Whakangungu Whenua a NASA

Ko te NASA kei te turaki i nga rohe o nga korero mokowhiti me o raatau punaha whakawhitiwhiti korero laser. Ko tenei hangarau hurihuri e whakamahi ana i te mana o te rama infrared e kore e kitea ki te tuku me te whiwhi raraunga i nga tere tino nui, e taea ai e nga waka mokowhiti te tuku korero nui ki te whenua i roto i te tuku kotahi.

Ko te taapiri hou ki tenei punaha tapahi ko te Whakaaturanga Whakawhitiwhiti Whakawhiti Whakawhiti Taiaho Whakakotahi Te Whakaaturanga Kaiwhakamahi Orbit Orbit Iti o te Whenua Pouwhanga Kaiwhakamahi me te Tauranga Whakanui (ILLUMA-T). Kua whakaritea kia whakarewahia ki te Teihana Mokowhiti o te Ao i tenei marama o Whiringa-a-rangi, ka whakaatuhia e ILLUMA-T nga painga nui o nga whakawhitiwhiti laser mo nga miihana orbit whenua iti.

Ma te mahi tahi me te Whakaaturanga Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti Laser (LCRD), i whakarewahia i te Hakihea 2021, ka whakaoti e ILLUMA-T te reera korero laser mutunga-ki-mutunga tuatahi a NASA. Ko te LCRD, kei roto i te orbit geosynchronous i tenei wa, kei te whakaatu kee i nga painga o te whakawhitiwhiti taiaho ma te tuku raraunga i waenga i nga teihana whenua e rua i runga i te whenua na roto i te raupapa o nga whakamatautau.

Kei roto i te kōwae whatu ILLUMA-T he telescope me te gimbal tuaka-rua, ka taea te whai me te tohu ki te LCRD i roto i te orbit geosynchronous. He rite tonu te rahi o te ngaruiti, he mea nui te kōwae whatu o ILLUMA-T, he rite tonu ki te pouaka whakamatao.

Ina whakauruhia ki waho o te Teihana Mokowhiti o te Ao, ka tukuna e ILLUMA-T nga raraunga ki te LCRD i te reiti whakamiharo o te 1.2 gigabits-ia-hekona. Mai i reira, ka tukuna e LCRD nga raraunga ki nga teihana whenua whatu i California, Hawaii ranei. Ka mutu, ka tukuna nga raraunga ki te LCRD Mission Operations Center i Las Cruces, New Mexico, katahi ko nga roopu whakahaere whenua ILLUMA-T i Goddard Space Flight Center o NASA i Maryland.

Ma te whakaoti i te tukanga rei mutunga-ki-mutunga, ka taea e nga miihini o Goddard Space Flight Center te tirotiro i te tika me te kounga o nga raraunga kua tukuna. He tino kawenga mo NASA Goddard te whakawhitiwhiti korero me te utu utu ki te LCRD me te teihana mokowhiti.

He nui nga huarahi mo te whakawhitiwhiti laser. Mo nga kairangirangi e whakahaere ana i nga rangahau putaiao i runga i te teihana mokowhiti, ka taea e nga whakawhitiwhiti korero laser te whakarato i nga reiti raraunga whakarei ake me te kaha ki te whakahoki i nga raraunga nui ake ki te whenua. Ma te tere whakawhiti whakamiharo o 1.2 Gbps, ka taea e ILLUMA-T te tuku i te rite o te kiriata toharite i raro i te meneti.

Ko te punaha korero laser a NASA e tohu ana i te pekerangi nui i roto i nga kaha korero mokowhiti. Na roto i enei whakaaturanga whakamohiotanga, ka whai a NASA ki te whakauru i nga korero laser ki o raatau whatunga korero mokowhiti o naianei, ki te huri i te waahi-tata ki te whenua me te torotoro mokowhiti hohonu.

-

FAQ

1. He aha te korero laser?

Ko te whakawhitiwhiti laser he hangarau e whakamahi ana i te rama infrared e kore e kitea ki te tuku me te whiwhi raraunga i nga tere tere. Ka taea e nga waka mokowhiti te tuku korero nui ake ki te whenua i roto i te tuku kotahi.

2. He aha te ILLUMA-T?

Ko te ILLUMA-T e tu ana mo te Whakaaturanga Whakawhitiwhiti Whakawhiti Taiaho Whakakotahitia Te Waahanga Kaiwhakamahi Orbit Whenua iti me te Kapeka Whakanui. He utu utu i hangaia hei whakaatu i nga painga o te whakawhitiwhiti taiaho mo nga miihana i te orbit whenua iti.

3. He aha te LCRD?

Ko te LCRD e tu ana mo te Whakaaturanga Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti Laser. He misioni i whakarewahia e NASA ki te whakaatu i nga painga o nga whakawhitiwhiti laser mai i te orbit geosynchronous. Ka tukuna e ia nga raraunga i waenga i nga teihana whenua e rua i runga i te whenua, kei te mahi tahi me ILLUMA-T i tenei wa ki te whakaoti i te reera korero laser mutunga-ki-mutunga tuatahi a NASA.

4. He pehea te tere o te tere whakawhiti raraunga a ILLUMA-T?

Ka taea e ILLUMA-T te tuku raraunga i te tere o te 1.2 gigabits-ia-hekona, ka taea te tuku i te rite o te kiriata toharite i raro i te meneti.

5. He aha nga painga o te whakawhitiwhiti laser?

Ko nga whakawhitiwhiti taiaho ka taea e nga reiti raraunga teitei ake, te tuku tere o nga korero, me te kaha ki te whakahoki atu i nga raraunga ki te whenua. Kei a ia te kaha ki te whakarereke i nga korero mokowhiti me te whakarei ake i nga rangahau putaiao i whakahaeretia i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao.