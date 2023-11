Ko nga Whakawhitiwhiti Whakawhitinga Optical mokowhiti hohonu ka tutuki i te Milestone i roto i te Whakawhiti Raraunga Taiaho

I roto i te pakaruhanga nui, ko te punaha Deep Space Optical Communications (DSOC), i whakawhanakehia e NASA, kua angitu te tuku raraunga i runga i te tawhiti nui o te 10 miriona maero ma te whakamahi i te hangarau laser. Ko tenei whakatutukitanga e tohu ana i te whakaaturanga tino tawhiti rawa atu o nga whakawhitiwhitinga whatu, e 40 nga wa e neke atu ana i te tawhiti i waenga i te Marama me te Ao.

Ko te whakamatautau DSOC, i puta i te 14 o Noema, i whakamahia he laser tata-infrared ki te whakawaehere me te tuku raraunga ki te Telescope Hale i Caltech's Palomar Observatory i San Diego County, California. Kua whakauruhia tenei punaha whakawhitiwhiti korero laser ki runga i te waka mokowhiti Psyche kua whakarewahia tata nei, me te whai ki te whakahoki i nga raraunga whakamatautau whanui-nui ki te whenua i roto i tana waahanga whakaaturanga hangarau e rua tau.

Kei te whakahaeretia e te Jet Propulsion Laboratory a NASA i te tonga o California, ko te DSOC me te Psyche kei te para i te huarahi mo te ahunga whakamua i roto i nga korero mokowhiti. Ko te taputapu DSOC, e kaha ana ki te tuku me te whiwhi tohu infrared tata, ka mau ki tetahi ramarama taiaho hono kaha i tukuna mai i te Optical Communications Telescope Laboratory i JPL's Table Mountain Facility tata ki Wrightwood, California.

Ko tenei tohu nui, e kiia ana ko te "marama tuatahi" na NASA, e tohu ana i te pai o te whakakotahitanga o te kaiwhakawhiti laser rererangi i runga o Psyche me nga rawa whenua. Ko te transceiver, i te taha o nga punaha aunoa, i whakatika i te tohu o nga kurupae laser, kia pai ai te tuku raraunga i waenga i a Palomar me te Ripanga Maunga Ripanga.

Ko Trudy Kortes, te kaiwhakahaere o nga Whakaaturanga Hangarau i te Tari Matua o NASA, i whakanui i te hiranga o te whakatutuki i tenei tohu nui, e kii ana he huarahi mo nga ahunga whakamua a meake nei i roto i nga whakawhitinga korero-raraunga teitei. Ko enei ahunga whakamua ka taea te tuku korero putaiao, whakaahua whakamarama-nui, tae atu ki te whakaata ataata hei tautoko i te torotoro a te tangata ki Mars.

Ko te tukunga angitu o nga raraunga whakamatautau ma te taiaho hono me te hono whakaheke, e kiia ana ko te "kati i te hono," he tohu tuatahi mo te whakamatautau. Ahakoa e mohio ana nga roopu e mahi ana i runga i te DSOC me Psyche ki nga wero kei mua i te aroaro, kua eke ratou ki tenei haerenga whakahirahira i runga i te whakaaro nui me te mahi tahi.

FAQ:

Q: He aha te DSOC?

A: DSOC e tu ana mo Deep Space Optical Communications, he punaha korero mokowhiti laser i hangaia e NASA.

Q: He aha te whakatutukitanga o DSOC?

A: I pai te tuku raraunga a DSOC na roto i te laser i runga i te tawhiti o te 10 miriona maero, nui atu i te rekoata o mua mo nga whakawhitiwhitinga mata.

Q: He aha te kaupapa o DSOC?

A: Ko te hiahia a DSOC ki te whakaatu i te tuku raraunga whanui-nui mai i nga miihana mokowhiti hohonu, e taea ai te kaha o te whakawhitiwhiti korero mo te torotoro mokowhiti a meake nei.

P: Kei hea te DSOC e whakauruhia ana?

A: Kua whakauruhia a DSOC ki runga i te waka mokowhiti Psyche, kei runga i te misioni ki te whitiki asteroid matua i waenganui i Mars me Jupiter.

P: He aha nga whainga mo te DSOC a meake nei?

A: Ko nga whainga a meake nei o DSOC ko te whakawhanake i nga whakawhitiwhiti korero-raraunga teitei ake mo te tuku korero putaiao, whakaahua whakamarama-nui, me te whakaata ataata hei tautoko i nga mahi a te tangata ki Mars.