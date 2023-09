Pihikete: Te Maramatanga ki o raatau Whakamahinga me nga Whainga Matatapu

I te ao matihiko o enei ra, he mahi nui te pihikete ki te whakarei ake i nga wheako kaiwhakamahi ki runga paetukutuku. Heoi, he mea nui kia mohio koe ki nga paanga o te whakaae ki nga pihikete hei tiaki i o mahi tūmataiti me nga mahi ipurangi.

Ko te pihikete he wahi iti o nga raraunga kua rongoa i runga i to taputapu e te paetukutuku e toro ana koe. Kei roto nga korero mo o hiahia me o mahi i runga i te pae. Ina tirohia ano e koe te paetukutuku, ka taea e te pihikete te waahi ki te mahara ki o tautuhinga me te whakawhaiaro i to wheako.

Ma te whakaae ki nga pihikete, kei te tuku whakaaetanga koe mo te paetukutuku me ona hoa arumoni ki te penapena me te tukatuka i nga korero ka riro mai i aua pihikete. Kei roto i tenei ko nga korero mo o hiahia, taputapu, me nga mahi ipurangi.

Ko te kaupapa tuatahi o nga pihikete ko te whakapai ake i te whakaterenga pae, te whakawhaiaro i nga panui, te tātari i te whakamahinga o te waahi, me te awhina i nga mahi hokohoko. Ka taea e nga paetukutuku te maumahara ki o hiahia reo, ki nga korero takiuru, me nga korero o te kaata hokohoko, kia pai ake ai to wheako tirotiro.

He mea nui kia mohio koe ka taea te whakarōpūhia nga pihikete ki nga pihikete tino nui me nga pihikete kore. Ko nga pihikete tino nui e tika ana mo te mahinga o te paetukutuku me te kore e taea te whakakore. Ko nga pihikete kore-tino, i tetahi atu taha, ka whakarato i etahi atu mahi engari ka taea te whakakore ki te hiahia.

Hei tiaki i to tūmataitinga, kei a koe te whiringa ki te whakarereke i o tautuhinga pihikete me te whakakore i nga pihikete kore-tino. Ma te panui i te "Tautuhinga Pihikete", ka taea e koe te whakarite i o manakohanga kia rite ki o hiahia tūmataiti.

Ka mutu, ma te mihi ki te whakamahi pihikete ka taea e nga paetukutuku te whakapai ake i to wheako tirotiro. Heoi, he mea nui kia mohio koe ki nga paanga o te noho muna me te mohio me pehea te whakahaere tika i o hiahia whakaaetanga.

Rauemi:

– Te taitara o te tuhinga: “Te Maramatanga ki nga Pihikete me to Matatapu”

– Ingoa paetukutuku: [Ingoa Paetukutuku]

– Te ra o te whakaputanga: [Rā]