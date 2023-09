Ko te Tauira Asteroid Tuatahi o Amerika ka hurahia ki te Whare Mokowā Johnson o NASA

Ko te Johnson Space Center o NASA kua whakaritea ki te whakaatu i te tauira asteroid tuatahi o te United States i te Oketopa 11, hei waahanga o te misioni OSIRIS-REx. Ko tenei tauira, ka kohia mai i te asteroid Bennu tata ki te whenua, e tika ana kia whai matauranga nui ki te hanganga o te punaha solar me te takenga mai o te ora ki runga i te whenua.

I whakarewahia te waka mokowhiti OSIRIS-REx i te tau 2016 me te whainga ki te ako i a Bennu me te kohi tauira o ona rawa mata. I te Whiringa-a-nuku 2020, i pai te kohi a te waka mokowhiti mo te 250 karamu o nga rawa hei whakahoki mai ki te whenua. Ka mutu te wahanga whakamutunga o te miihana i te Mahuru 24, 2023, i te wa ka tukuna he kapene kei roto nga tauira Bennu ka tau ki te koraha o Utah.

I te wa o te huihuinga, ka tohatohahia e te roopu pūtaiao OSIRIS-REx o NASA he tātaritanga tuatahi o te tauira. Kia tae pai te tauira ki te whenua me nga whenua, ka kohia e nga tohunga o NASA nga toka me te puehu mai i te asteroid i roto i te kapene. Ko enei tauira ka tirotirohia i te whare rongoa a NASA Johnson mo te tātaritanga ake.

Ko te OSIRIS-REx Sample Curation Laboratory kua whakaturia e NASA hei whakahaere i te tohatoha o nga tauira ki nga kaiputaiao o te ao. Ko te rangahau i whakahaeretia mo enei tauira ko te whakaniko i to tatou mohiotanga ki te hanganga o to tatou aorangi me te punaha solar, me te tirotiro i te takenga mai o nga puhui waro i whai waahi ki te whanaketanga o te ao. I tua atu, ka rahuitia tetahi waahanga o te tauira mo te rangahau a meake nei i te mea ka pai haere tonu nga hangarau i roto i te waa.

Ko te Pokapū Mokowhiti a Johnson te kainga o te kohinga taonga astromateria nui rawa atu o te ao, tae atu ki nga tauira mai i nga asteroids, comets, Mars, the Moon, the Sun, tae atu ki te puehu o etahi atu whetu. Ko tenei kohinga e whakamahia ana e nga kaiputaiao ki te whakahaere rangahau mo nga rawa o te aorangi me te taiao mokowhiti, hei whakatairanga ake i to maatau mohiotanga mo te punaha solar me tua atu.

Rauemi:

– NASA

– Misiona OSIRIS-REx