He Angitū te Tiki Tauira a NASA mai i Asteroid Bennu

Ko te misioni OSIRIS-REx a NASA kua tutuki tetahi tohu nui ma te tango i nga tauira mai i te asteroid Bennu. Kua whakahokia mai e te waka mokowhiti tata ki te 250 karamu o te toka me te puehu, ka haria atu ki te Johnson Space Center o NASA i Houston, Texas mo etahi atu tātaritanga. Koinei te tohu tuatahi o te hokinga mai o te tauira asteroid a Amerika i roto i te hitori me te tumanako ka hohonu ake to maatau maarama ki te takenga mai o to tatou punaha solar.

I tukuna e te waka mokowhiti OSIRIS-REx te tauira kapene ki te hau o te Ao, ka tau ki runga i te Awhe Whakamātautau me te Whakangungu Whakangungu a te Tari o te Tari o Utah e tata ana ki Roto Miti. I haria te kapene ma te waka topatopa ki tetahi ruma ma mo te wa poto, ka honoa ki te rere haere tonu o te hauota hei whakarite kia noho parakore te tauira mo te tātari pūtaiao.

Ka wetewetehia, ka paunatia nga tauira i tangohia, ka mahia he rarangi o nga toka me te puehu. Ka roa te wa, ka tohatohahia nga wahanga o Bennu ki nga kaiputaiao o te ao. Ma tenei ka taea e nga kairangahau te rapu kitenga hei whakapai ake i o tatou mohiotanga ki te hanga aorangi, tae atu ki te takenga mai o te maara me te wai i whai oranga ki runga i te whenua.

I tua atu, ko te rangahau mo Bennu, he asteroid pea morearea, ka awhina i nga kaiputaiao ki te whai matauranga ki nga momo asteroids ka puta he riri ki to tatou ao a muri ake nei. Ko te tikinga angitu o nga tauira mai i a Bennu he tohu mo te kaha hangarau o NASA, ka anga whakamua to tatou mohiotanga ki te ao.

Nga wehewehe:

– OSIRIS-REx: Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security – Regolith Explorer, he kaupapa mokowhiti NASA ki te ako i te asteroid Bennu me te whakahoki i tetahi tauira ki te whenua.

– Bennu: He asteroid e tata ana ki te whenua i akohia e te miihana OSIRIS-REx kia mohio ai ki tona hanganga me te takenga mai.