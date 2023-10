Kei te Whakawhanakehia e NASA nga Puha Miihini Rocket Konumohe-Taa-3D mo nga Rererangi mokowhiti hohonu

Kei te rapu tonu a NASA i nga huarahi ki te whakaheke i te taumaha o nga roketi kia pai ake ai nga haerenga mokowhiti me te utu-utu. Ko tetahi waahanga e arotahi ana ko te whakawhanaketanga o nga rawa mama ka taea te tu atu ki nga ahuatanga o te waahi. Ina tata nei, i tutuki i a NASA tetahi waahi nui ki tenei waahi me te whanaketanga me te whakamatautau i te puha miihini takirirangi-3D i hangaia ki te konumohe.

Ko te konumohe he mea tino pai mo nga waahanga mama na te mea he iti ake te kiato me te teitei o te kaha-ki-taimaha i te nuinga o nga konganuku. Heoi ano, he herenga penei i te iti o te manawanui ki te wera nui me te ahua ka pakaru i te wa o te whakapiri. Na enei mea i kore e pai mo te hanga taapiri o nga waahanga miihini roketi, tae noa ki tenei wa.

Ko te kaupapa Reactive Additive Manufacturing a NASA mo te Whanaketanga Ahumahi Tuawha (RAMFIRE) e whai ana ki te hinga i enei here ma te hanga i tetahi momo konumohe ka taea te weldable he nui te wera mo te whakamahi i nga miihini takirirangi. Ko nga miihini mai i te Marshall Space Flight Center o NASA i mahi tahi me Elementum 3D ki te whakawhanake i tetahi momo konumohe pukapuka e mohiotia ana ko A6061-RAM2 me te paura motuhake hei whakamahi i te mahi ta 3D.

Ko nga puha RAMFIRE kua taia-3D kua hoahoatia me nga hongere o roto hei whakamatao i te puha me te kore e rewa. Ka hangaia ano he waahanga kotahi, ka whakaiti i te hiahia mo nga here maha me te tino whakaiti i te wa mahi. Ko nga puha i hangaia i nga wa o mua ka hiahia pea ki te kotahi mano nga waahanga hono takitahi.

Ko nga puha RAMFIRE i mahia he whakamatautau nui, tae atu ki nga whakamatautau ahi wera me te hāora wai me te hauwai wai, me nga ruma pehanga neke atu i te 825 pauna mo ia inihi tapawha (psi). I mau nga puha ki enei ahuatanga tino kino, ka eke ki te tata ki te 10 meneti o te wa oma, e whakaatu ana i to raatau kaha ki te mahi i roto i nga taiao whakawero i te waahi-hohonu.

I tua atu i nga puha miihini roketi, kua whakamahia te taonga konumohe RAMFIRE me nga mahi hanga taapiri hei hanga i etahi atu waahanga matatau, tae atu ki te puha aerospike 36-inihi te whanui me te taika whakakikorua-kore mo nga tono wai cryogenic.

Ko tenei pakaruhanga i roto i nga puha miihini takirirangi konumohe-a-3D ka taea te whakarereke i nga rerenga mokowhiti hohonu, ka taea te hanga i nga waahanga toka maramara e kaha ana ki te tu atu i nga kawenga hanganga teitei. Ka whakatata atu tatou ki te whainga o te tuku tangata ki te Marama, ki Mars, ki tua atu.

