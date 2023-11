Te Ataahua Ataahua o te Ringa Ataahua

He mea whakamiharo te kitenga o nga karu atea X-ray a NASA, kua hurahia nga "wheua" autō o te hanga hanga-a-ringa i te waahi. Ko te ringa o te ao wairua, e kiia nei ko MSH 15-52, kei te whakapoapoa tonu i nga kaiputaiao i te mea ka puta mai nga matūriki o te matū kaha me te antimatter i tona nikau.

Ko te PSR B1509-58 te pulsar, kei te turanga o te nebula "nikau," i kitea tuatahi e te Chandra X-ray Observatory o NASA i te tau 2001. Ko te tawhiti i waenga i te MSH 15-52 me te Ao he 16,000 marama-marama.

I whakamahia e Roger Romani me tana roopu i te Whare Wananga o Stanford te rangahau houhanga whenua i mua tata nei i whakamahia te Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), te telescope X-ray hou a NASA. I roto i nga ra 17, i ata tirotirohia e te IXPE te MSH 15-52, e whakarato ana i nga mohiotanga kaore ano i kitea i mua mo tana waahi autō.

Ma te wetewete i nga matūriki whai utu e whakaputa ana i nga hihi X me o raatau haerenga ma te papa autō, ka hohonu ake te maarama o nga kairangahau ki te hanganga o te nebula. Ka whakatauhia e te papa autō te ahunga o te papa hiko o nga hihi X, e tohu ana nga kaiputaiao ko te polarization hihi X.

He mea whakamiharo, ko te tohu o te polarization i kitea i roto i te MSH 15-52 i nui ake i te taumata teitei e tohuhia ana e nga rangahau ariā. E tohu ana enei taumata polarization kaha he papa autō tino rite me te tika i roto i etahi rohe o te nebula hau pulsar, e tohu ana he iti noa te ngangau.

Ko te whakakotahi i nga raraunga mai i a Chandra me IXPE, kei te whakahiatohia e nga kaitirotiro whetu te panga o te werohanga matūriki me te hanga taiao e te pulsars. Ko nga raraunga X-ray ka whakakiia e nga raraunga infrared mai i te Dark Energy Camera, e taea ai te maaramatanga katoa mo te MSH 15-52.

Ko Josephine Wong, te kaituhi-kaituhi o te rangahau, i whakanui i te kaha hurihuri o nga hihi X ki te whakaatu i nga korero huna. He rite tonu ki nga hihi X i roto i nga tātaritanga rongoa, ko nga hihi X i te waahi ka tuku he tirohanga ahurei mo te ao.

Ko tetahi o nga mea whakamiharo o te MSH 15-52 ko te jet hihi-X kaha e anga atu ana ki tona "ringaringa." He iti te polarization i roto i tenei rohe hepohepo na runga i nga papa aukume kua whiria. Heoi, i te wa e tata ana te jet ki tana tauranga, ka tino piki ake te polarization i te wa e tika ana nga raina papa aukume ka kaha ake te rite.

Ko te mohio ki te hitori o te oranga o nga mea tino hihiko me nga matūriki antimatter e karapoti ana i nga pulsars e whai kiko ana mo o raatau mahi hei whakatere matūriki. Ko nga kitenga i kitea i roto i te MSH 15-52 e whakamarama ana i nga mahi whakamiharo e mahi ana i roto i enei ahuatanga o te ao.

FAQ

1. He aha te MSH 15-52?

Ko te MSH 15-52 he hanga hanga-a-ringa whakamiharo i roto i te mokowhiti, e tohuhia ana e nga pupuhi o nga matūriki o te matū kaha me te antimatter.

2. E hia te tawhiti o MSH 15-52 mai i te whenua?

Ko te MSH 15-52 kei te tata ki te 16,000 tau marama te tawhiti atu i te whenua.

3. I pehea te ako a NASA i te MSH 15-52?

I whakamahia e NASA te Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), tana karu X-ray hou, ki te aro turuki i te MSH 15-52 mo nga ra 17 me te kohi raraunga nui mo tana mara autō.

4. He aha te polarization X-ray?

Ko te polarization X-ray e pa ana ki te ahunga o te papa hiko o nga hihi X, e whakatauhia ana e te waahi autō o te puna X-ray.

5. He aha te hiranga o te jet X-ray kaha i MSH 15-52?

Ko te jet X-ray kaha i roto i te MSH 15-52 e whakarato ana i nga whakaaro nui ki te werohanga matūriki me nga tukanga hanga taiao o te pulsars.