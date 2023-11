Ko nga mea ngaro e huna ana i roto i te ringaringa o te rangi i hurahia e te NASA X-ray Telescopes

Ko tetahi ahuatanga o te rangi kua hurahia e nga karu-a-rorohiko whakamiharo a NASA, e whakamarama ana i te ahua o te ao. Kua hurahia nga "wheua" o te ringa o te rangi, e whakaatu ana i te hononga ngawari i waenga i nga hau whetu me nga mea o waenga whetu i te whanuitanga o te waahi.

I roto i tenei whakaaturanga aorangi whakamiharo, ka toro atu te ringa wairua ki runga i te 150 tau-marama, i ahu mai i te hanganga tiretiera e kiia nei ko te toenga Puppis A supernova. Ko te toenga ko te whai muri o te whetu nui i tutuki i te mate kino i nga mano tau ki muri.

Ko nga karu X-ray a NASA kua ata titiro ki tenei hanganga tino ataahua, e taea ai e nga kaiputaiao te mohio ki nga ahuatanga o te takenga mai. Ko nga whakaahua X-ray whakamiharo e whakaatu ana i te tauira uaua o te ringa, i whakamaramahia e te kaha o te kaha o te hiko i ahu mai i nga hau wera me te kaha o roto.

Ko te ringa o te ao kehua e whakaatu ana i te ahua o te tauwhitinga uaua i waenga i nga hau whetu me te reo waenga whetu. Ko nga hau whetu, ko nga matūriki kua peia mai i nga whetu nui, ka whakairo i te hau me te puehu a tawhio noa, ka puta mai nga hanganga hopu pera i te ringaringa o te ao.

Ahakoa tenei mea whakamiharo o te rangi e miharo ana ki tona ataahua, ka waiho hei tohu mo nga kaha hohonu e hanga ana i to tatou ao. Ma te ruku ki roto i nga mea ngaro o enei mea whakamiharo o te ao, ka tata nga kaiputaiao ki te mohio ki te taapii uaua o nga whetu, supernovae, me nga kohanga nui kei waenganui i a raatau.

FAQ:

Q: He aha nga karu whakaata X-ray?

A: Ko nga karu-a-rorohiko he taputapu mokowhiti i hangaia ki te hopu i nga tukunga hihi-a-rorohiko teitei mai i nga taonga o te rangi, e whakarato ana i nga tirohanga nui ki nga ahuatanga me nga hihiko o te ao.

P: He aha te toenga supernova?

A: Ko te toenga supernova ko te toenga hanganga i mahue mai i muri i te pahūtanga o te whetu nui i roto i tetahi huihuinga supernova whakamiharo. Kei roto ko nga mea kua panaia, nga otaota, me nga ngaru wiri e mau tonu ana te pahekoheko ki te reo waenga whetu huri noa.

P: He pëhea te hanga o te hau whetū i te reo waenga whetu?

A: Ko nga hau whetu, he mea turakihia e te rere o nga matūriki mai i nga whetu nunui, ka pahekoheko me te reo o waenga whetū huri noa, ka kōpeke, ka hanga hei hanganga penei i te kakawaea, te mirumiru, me te anga. Ko enei hanganga he tohu nui mo nga huringa ora o nga whetu me te hihiri o nga matū o waenga whetu.