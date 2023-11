Tirohanga Tiretiera: Ko te toenga o Supernova ka mau te ahua o te ringaringa o te rangi

Kua hopukina e te telescope mokowhiti X-ray a Nasa he ahua whakamiharo o nga toenga o te pahūtanga o te ao, e whakaatu ana i te ahua ohorere ki te ringa koiwi e toro atu ana ki te hohonutanga o te waahi. E mohiotia ana ko MSH 15-52, i ahu mai tenei hanganga tiretiera i te paheketanga o tetahi whetu nui, i puta mai he huihuinga supernova me te whanautanga o te pulsar—he toenga whetu mato me te tere hurihuri e kiia nei he whetu pupuhi.

Ko nga Pulsars, e mohiotia ana ko nga whetu neutron hurihuri, kei a ratou nga mara autō tino kaha e puta mai ai nga jet pakari o nga matūriki kua utaina me te hau kaha. Ko enei ahuatanga ka mutu i roto i te hanganga o te nebula hau pulsar, me te pulsar ano, PSR B1509-58, kei te waenganui o te ahua, he rite ki te turanga o te nikau. Ka puta nga matūriki ki roto i te waahi, ka hangaia e te pulsar he whirihoranga kanapa e rite ana ki te ringa tangata, i whakamaramatia i roto i te korero a Nasa.

Ko te ahua hiato whakamiharo, i hopukina e Chandra X-ray Space Telescope me te karu atea IXPE tuatahi, e whakaatu ana i te MSH 15-52 i roto i nga korero whakamiharo, e whakaatu ana i nga hanganga e rite ana ki nga wheua uaua o te ringa tangata. I whakamahia e nga Kairangahau a Nasa's Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), i whakarewahia i te Hakihea 2021, ki te ako i te MSH 15-52 mo te 17 ra. Ko tenei tirohanga i homai he tirohanga hou ki te papa autō o te pulsar me te ahunga o ana rererangi X-ray.

Otirā, i hurahia e te raraunga IXPE te mapi matawhānui tuatahi o te papa autō i roto i te nebula-a-ringa. Ko nga matūriki whai utu e tuku ana i nga hihi-X e whai ana i nga huarahi uaua kua tautuhia e te papa autō, e hanga ana i te ahua taketake o te nebula—he rite tonu ki te hanga a nga wheua i te ringa tangata. Na tenei whakamahinga auaha o nga hihi-X i taea e nga kaiputaiao te hura i nga korero huna mo te tirohanga a-ao.

Ko nga taumata polarization i roto i nga waahi nui o MSH 15-52, e tohuhia ana e nga raraunga a te karu atea, i kitea he tino teitei. E tohu ana tenei i te kore ohorere i roto i enei rohe, ka puta mai he raina papa autō tika me te rite tonu—ka kitea i roto i nga maihao me te koromatua o te ringaringa o te ao. I tua atu, ko nga waahi uaua me nga waahi karekau ka nui ake te kaha o te kaha ki nga matūriki, e arai atu ana ki te rererangi X-ray kanapa rongonui e tata ana ki te "wrist" o te hanga-a-ringa.

Ko te kaituhi matua o te rangahau, a Roger Romani mai i te Whare Wananga o Stanford, i whakapuaki i tana harikoa mo nga kitenga, e kii ana "Ko nga raraunga IXPE e homai ana ki a tatou te mapi tuatahi o te papa autō i roto i te 'ringa.' Ko nga matūriki whai utu e whakaputa ana i nga hihi-X ka haere i runga i te papa aukume, ka whakatau i te ahua taketake o te nebula, penei i nga koiwi i roto i te ringa o te tangata." Ko Josephine Wong te kaituhi a Josephine Wong, no Stanford hoki, i whakataurite i tenei whakamahinga auaha o nga hihi-X ki tana mahi mohio hei taputapu rongoa rongoa me te whakaatu me pehea te tuku korero tino nui ka huna.

Ko tenei rangahau hou e whakamarama ana i te huringa ora o nga matūriki hihiko e karapoti ana i nga pulsars, e whakaatu ana i nga whakaaro nui mo o raatau mahi hei whakatere matūriki. E 16,000 marama-marama te tawhiti atu i te whenua, MSH 15-52 i kitea tuatahitia e te Chandra X-ray Observatory a Nasa i te tau 2001. Ko nga kitenga whakamiharo i taea e te whakamahi i nga raraunga IXPE i tuhia mana i roto i te Astrophysical Journal i te Oketopa 23.

FAQ

He aha te MSH 15-52?

Ko te MSH 15-52 he hanganga tiretiera i puta mai i te pahūtanga o te whetū nui, ka puta ki te pupuhi.

He aha te pulsar?

Ko te pulsar he toenga whetū mātotoru me te tere hurihuri, e mohiotia ana ano he whetū pupuhi, he whetu neutron hurihuri ranei. Ka tukuna e ia nga papa autō kaha me te hanga hanganga penei i nga nebula hau pulsar.

He aha ta te karu atea a IXPE a Nasa i whakaatu?

Ko te telescope mokowhiti IXPE i homai he tirohanga hou ki te papa autō o te pulsar me te ahunga o ana rererangi X-ray, ka hurahia te mapi matawhānui tuatahi o te papa autō i roto i te nebula-a-ringa.

E hia te tawhiti o MSH 15-52 mai i te whenua?

Ko MSH 15-52 kei te 16,000 tau marama te tawhiti atu i te whenua.