Kei te Whakatupato a NASA mo te Paanga Karekau o te Koronal Mass Ejection ki te whenua

Kua puta he whakatupato a NASA ko te Coronal Mass Ejection (CME) i puta mai i tetahi huihuinga o te ra ka pa ki te whenua a nga ra e heke mai nei. I kite a Sunspot AR3467 i te hūnga kakawaea autō i te Oketopa 16th, ka tuku i te pakaru o te kaha ki te waahi. Ahakoa karekau te CME i runga i te huarahi tukinga tika ki te whenua, tera pea ka whai paanga mai na tona huarahi.

Ko nga kopa o te ra he ahuatanga rangitahi i runga i te aonga whakaahua o te Ra, e tohuhia ana e te mahana makariri me te kaha o te mahi autō. Ko nga kakawaea aukume, he rohe o te kaha autō kukū, e hono ana i enei korara. Ko te pahūtanga o te kakawaea autō ka puta he CME, he pupuhi nui o te hau o te ra me nga papa autō e piki ake ana ki runga ake i te korona solar, ka tukuna ranei ki te waahi.

Ko te tauira hou a NASA e kii ana ka taea e te CME mai i te pahūtanga AR3467 te paheketanga ki te whenua i te Oketopa 19th, tera pea ka puta he tupuhi geomagnetic karaehe G1 iti. Ko te awha-akomanga G1 e kiia ana he iti engari ka raru tonu nga whakawhitiwhiti korero amiorangi, he rerekee iti i roto i nga raarangi hiko, me te ahua o nga aurora ataahua ki nga ahopae teitei ake.

Ahakoa ko tenei CME kei waho i te whaainga kaore he take mo te maaharahara nui, ka whakanui a NASA i te hiranga o te aro turuki i nga mahi o te ra. Ka aro turuki tonu ratou i te ra ma te whakamahi i te kupenga o nga kaitirotiro o te ra, e tirotiro ana i nga ahuatanga rereke mai i te hau o waho o te ra ki tona mata pororaru. Ka ruku ano ki roto o te ra ma te whakamahi i nga taputapu autō me te helioseism. Ko nga misioni penei i te Solar Dynamics Observatory, Solar Terrestrial Relations Observatory, Interface Region Imaging Spectrograph, me etahi atu he wahanga o tenei mahi tirotiro haere tonu.

Puna: NASA (Karekau he URL e whakaratohia)