NASA's Europa Clipper Space Probe: Te Powhiri i nga Tangata Whenua ki te Waiho i o raatau Tohu ki te Mokowhiti

Kei te whakareri a NASA ki te timata i tetahi kaupapa whakamiharo ki te marama o Jupiter, a Europa, me ta raatau tirotiro mokowhiti a Europa Clipper. Ko tenei mahi whakahirahira ko te torotoro me te whakatewhatewha i te noho a te marama mo te oranga. He mea whakahihiri, kei te toha a NASA ki nga tangata o te ao katoa ki te whai waahi ki tenei haerenga hitori ma te tuhi i o raatau ingoa ki runga i te miihiniiti ka haria ki runga waka mokowhiti.

I roto i nga korero o mua, he maha nga wa ka uru atu a NASA ki te iwi ma te tuku tono ki te tuku i o raatau ingoa ki te waahi. Ko tenei tikanga, i whai ki te whakatipu i te tautoko a te iwi, na te kaha o te hononga i waenga i nga Tangata Whenua me nga mea whakamiharo o te ao. Mai i te whakaingoa i nga rovers ki te kawe i nga hainatanga a-ringa, kua kitea e NASA nga huarahi auaha hei whakauru i nga tangata ki o raatau rapunga tiretiera.

Mo te Europa Clipper, ka tono a NASA ki nga tangata takitahi ki te taapiri i o raatau ingoa ki te miihini miihini ka haere tahi me te tirotiro. I te wa e tata ana te waka mokowhiti ki Europa, ka ruku ki roto i nga mea ngaro o tenei marama, me te ata rapu i nga tohu o te moana huna i raro i tona mata. I tua atu, e whai ana te miihana ki te tautuhi i tetahi waahi taunga pea mo te misioni torotoro a meake nei.

I tenei wa, neke atu i te 840,000 nga ingoa kua tukuna kia whakauruhia ki runga i te miihini miihini a Europa Clipper, he tohu mo te tino aro nui o te iwi ki te torotoro atea. I tua atu, ka mauhia e te waka mokowhiti he rotarota i tapaina ko "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" na US Poet Laureate a Ada Limon, e mihi ana ki te ahua pohehe o to tatou takenga wai.

Ko te whakarewatanga o te Europa Clipper kua whakaritea mo Oketopa a tera tau, e tohu ana i te timatanga o tana haerenga ka hipa atu i Mars me te Ao i mua i te taenga ki Jupiter. He maha nga tau o te tirotiro ki te tirotiro i a Europa, ki te tirotiro i ona taha e anga ana ki a Jupiter me nga taha tawhiti. Ka mutu, ka mutu te kaupapa a te Europa Clipper me te tukinga nui ki a Ganymede, tetahi o nga marama o Jupiter.

Ko tenei mahi he tohu mo te whakapumautanga a NASA ki te whakatairanga i te mahi a te iwi me te pakiki mo te ao. Ma te tuku i nga tangata ki te waiho i o raatau tohu ki runga i te Europa Clipper, kei te huri a NASA i te mea he rangahau mokowhiti mokemoke ki roto i te waka mokowhiti e tohu ana i te wairua o te tangata.

FAQs

1. Me pehea e uru ai ahau ki tenei misioni?

Ki te whai waahi, toro noa ki europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ me te taapiri i to ingoa ki te miihini moroiti o te waka mokowhiti i mua i te Hakihea 31.

2. He rohe ki te maha o nga ingoa ka taea te tuku?

Kaore, kaore he rohe. Kei te mihi a NASA ki nga ingoa maha ka taea te whakauru ki runga i te miihiniiti.

3. Ka whiwhi au i tetahi whakapumautanga i muri i te tuku i taku ingoa?

Ahakoa karekau a NASA e whakarato i nga whakapumautanga takitahi, kia mohio koe ka whakauruhia to ingoa ki runga i te miihiniiti.

4. Ahea te Europa Clipper e tika ana kia tae mai ki Europa?

Mena ka pai nga mea katoa, ka uru te waka mokowhiti ki te orbito o Jupiter i roto i te rima tau mai i tona ra whakarewatanga.

5. Ka ahatia te Europa Clipper ina mutu tana misioni?

Kua whakaritea te waka mokowhiti kia tuki atu ki a Ganymede, tetahi o nga marama o Jupiter.