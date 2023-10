Kei te whakareri a NASA ki te whakarewa i tana waka whakaihiihi Dragonfly ki te marama o Saturn, a Titan, ki te rapu i nga poraka hanga ora. Ko tenei haruru hau karihi, te rahi o te motoka, he mea whakakakaa ki nga kaamera matatau, nga pūoko, me nga tauira hei tirotiro i nga rohe o Titan kei roto pea nga matū waro, kua pa ki te wai wai i raro i te mata hukapapa o te marama.

He maha nga whakamatautau kua whakahaerehia hei whakarite i te kaha o Dragonfly ki te tu ki te taiao ahurei o Titan. Ko nga Kairangahau i te Langley Research Center o NASA i Virginia kua tukuna nga rotors o te waka ki te tirotiro kaha i roto i nga kohanga hau e whakataurite ana i nga ahuatanga o te hau i runga i Titan. Ko enei whakamatautau he korero tino nui mo te roopu ki te whakamahine i o raatau whaihanga kia pai ake ai te mohio ki nga mahi a te rotorcraft i roto i te taiao hau he teitei ake i te hau.

Ko nga kaupapa whakamatautau angitu a Dragonfly ko nga oma i roto i te kauhanga subsonic me te Transonic Dynamics Tunnel (TDT), e rite ana ki nga ahuatanga o te hau e tika ana kia tutaki a Dragonfly ki Titan. Ko te kaha o te hau taumaha o te TDT te kaha ki te whakahoki tika i te aranga me te uta hihiko ka pa ki te rotorcraft i roto i tana misioni.

Ka mahi tahi nga mema o te roopu mai i nga momo umanga, tae atu ki te Whare Wananga o Central Florida me NASA Ames Research Center, ki te tarai i nga rawa o nga raraunga i kohia mai i enei whakamatautau. Ka whai hua a raatau mahi ki te whakanui ake i te maia ki nga tauira whaihanga i mua i te tukunga a Dragonfly ki Titan.

Ko te nui o te miihana e kore e ngaro i te kapa. Ko te kaupapa Dragonfly e tohu ana i te pekenga nui i roto i te torotoro haere, e huri ana i te pakimaero putaiao hei mooni. I te otinga o ia hikoinga, ka puta te hikaka mo te misioni pakaru whenua ka taea e nga kaiputaiao te kohi korero nui mo Titan me te whakatuwhera i nga mea ngaro o te takenga mai o te ora i roto i to tatou punaha solar.

FAQ

1. He aha te waka rererangi a Dragonfly?

Ko te Dragonfly rotorcraft he hau karihi, he waka rererangi te rahi i hangaia e NASA ki te tirotiro i te marama o Saturn, a Titan. He mea whakakakahu ki nga taputapu matatau, ko tana whainga tuatahi ko te ako i te matū matatini i runga i Titan me te rapu i nga mea katahi ano ka puta ki te ora.

2. He aha te take he mea nui te whakamatautau mo Dragonfly?

He mea nui te whakamatautau kia taea e Dragonfly te tu ki te taiao ahurei o Titan. Ma te tuku i nga rotors o te haruru ki nga ahuatanga o te hau, ka taea e NASA te whakamahine i ana matapae mahi me te whakanui ake i te maia ki nga tauira whaihanga o te misioni.

3. He aha nga mahi whakamatautau?

Ko nga whakamatautau i mahia i roto i nga kohanga hau i te Langley Research Center o NASA, tae atu ki tetahi kohanga subsonic me te Transonic Dynamics Tunnel (TDT). Ko enei whakamatautau i uru ki te whakahaere i nga rotors a Dragonfly i nga rereke rereke o te hau, te tere rotor, me nga koki rererangi hei aromatawai i te mahi aerodynamic o te waka.

4. He pehea te wetewete i nga raraunga mai i nga whakamatautau?

Kei te haere te mahi tahi me nga tohunga mai i nga momo umanga ki te tarai i nga raraunga i kohia i nga wa o nga whakamatautau. Ka whai hua te tātari raraunga ki te whakapai ake i nga tauira whaihanga me te whakanui ake i te maia ki te mahi a te rotorcraft i te hau o Titan.

5. He aha te tohu o te misioni Dragonfly?

Ko te misioni Dragonfly he mahi torotoro whakamiharo e huri ana i te pakimaero putaiao hei mooni. Kei a ia te kaha ki te whakarato i nga tirohanga hou mo Titan me te hura i nga tohu mo te takenga mai o te ora i roto i to tatou punaha solar.