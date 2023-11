Kei te whakaatu a NASA i te Pumanawa o te Whakawhitiwhiti Taiaho i te Mokowā Hohonu

By

Ina tata nei i kitea e te NASA tetahi kitenga whenua, e whakaatu ana i te kaha o te hangarau taiaho ki te kurupae raraunga mai i tua atu o te Marama ki te whenua. Ko tenei whakatutukitanga nui e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te whakapai ake i nga punaha korero mokowhiti. I whakahaerehia te whakamatautau angitu i te Whiringa-a-rangi 14th, ma te whakamahi i te waka mokowhiti a Psyche a NASA, i timata tata nei ki tana kaupapa ki te torotoro i tetahi asteroid. I mau rawa ki te punaha korero matakite whakamatautau e kiia nei ko DSOC, i taea e te waka mokowhiti te whakahoki raraunga ki te whenua ma te whakamahi i nga lasers infrared tata.

I whakahaerehia te whakamatautau i te wa e tata ana a Psyche ki te 10 miriona maero mai i te whenua, he 40 nga wa nui atu i te tawhiti i waenga i te Marama me to tatou aorangi. Ko tenei whakatutukitanga e tohu ana i te whakaaturanga tino tawhiti rawa atu o nga whakawhitiwhiti whakaaro, e ai ki a NASA.

Ko te hangarau DSOC e mahi ana ma te tuku i te rama rama laser mai i te whare tirotiro i California. Ka whakahāngai te mahi a Psyche i a ia ano ki te ramarama, ka taea e tana kaiwhakawhitiwhiti te arahi i te taiaho hono-a-raro ki tetahi atu tirotiro e ahei ana ki te wetewete i nga tohu i runga i te whenua. Ma te whakamahi i tenei tikanga, ka tukuna e Psyche nga matūriki marama, whakaahua ranei, hei tuku raraunga. Ma te whakamahi i te rama-whakarererangi tata, ka taea e DSOC nga ngaru tino kaha ake o nga raraunga, na reira ka piki ake te nui o nga raraunga ka riro i nga teihana whenua.

Ahakoa kaore ano kia whakaatuhia nga tere o te raraunga, ko te whai a NASA ki te tuku raraunga i nga reiti 10 ki te 100 nga wa nui atu i nga mea kua tutuki me nga iarere reo irirangi e whakamahia ana e nga tirotiro mokowhiti. Ma tenei pakaruhanga ka taea e nga waka mokowhiti a muri ake nei, tae atu ki nga mea i whakawhanakehia e nga kamupene penei i a SpaceX, ki te tuku whakaahua kounga teitei ake, me te whakahaere i te whakaata ataata ma nga kurupae laser.

Ka whakaatu tonu te waka mokowhiti Psyche i nga kaha o te hangarau laser i roto i tana misioni e rua tau. Heoi ano, ko tetahi o nga wero nui ko te pupuri hononga pono i te mea ka matara tawhiti atu te waka atea i te whenua. Ka whakatauritea e NASA tenei mahi ki te patu i te ahuru neke mai i te maero mai i te maero te tawhiti, me te whakanui i te uaua kei mua.

Na te angitu o te whakamohiotanga o te whakawhitiwhiti korero laser i roto i te waahi hohonu, kua parahia e NASA te huarahi mo te ahunga whakamua i roto i nga hangarau korero-a-waahi. I te wa e kaha haere ana nga miihana torotoro ki roto i te ao, he mea nui pea te whakamahinga o nga laser hei hono i nga tawhiti nui i waenga i nga taonga tiretiera me te whenua.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te DSOC?

Ko te DSOC e tu ana mo te Deep Space Optical Communications, he punaha korero matakite whakamatautau i hangaia e NASA. Ka whakamahia e ia nga lasers tata-infrared ki te tuku raraunga mai i nga waka mokowhiti ki te whenua. He pehea te rereke o te whakawhitiwhiti laser i te whakawhitiwhiti reo irirangi?

Ko te whakawhitiwhiti taiaho e whakamahi ana i te rama-infrared tata, e pai ai nga ngaru tuku raraunga. Ma tenei ka taea e nga teihana whenua te whiwhi raraunga nui ake ina whakaritea ki nga reo irirangi e whakamahia ana i roto i nga korero mokowhiti tuku iho. He aha te paanga pea o te whakawhitiwhiti laser i te waahi?

Ko te hangarau korero laser te kaha ki te whakapai ake i nga punaha korero mokowhiti, ka taea e nga waka mokowhiti te tuku whakaahua o te kounga teitei ake, me te whakahaere i te whakaata ataata. Ko tenei pakaruhanga ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo nga misioni torotoro a meake nei. He aha nga wero e pa ana ki te whakawhitiwhiti korero laser?

Ko tetahi o nga wero nui ko te pupuri hononga pono mo nga tawhiti tawhiti i te wa e anga whakamua ana nga waka mokowhiti ki te waahi hohonu. Ko te tika e hiahiatia ana mo te tuku raraunga, he rite ki te patu i te ahuru neke mai i te maero te tawhiti, ka taapiri atu ki te uaua o te whakawhitiwhiti korero laser. Ka whakamahia te whakawhitiwhiti laser i roto i nga miihana mokowhiti kei te heke mai?

Ahakoa kei te whakawhanakehia tonu te hangarau whakawhitiwhiti laser, ko tana whakaaturanga angitu a NASA e akiaki ana i te tango i tenei hangarau i roto i nga miihana mokowhiti kei te heke mai. Ka whakaaro pea nga kamupene penei i a SpaceX ki te whakauru i te whakawhitiwhiti korero laser ki roto i o raatau waka mokowhiti hei whakarei ake i nga kaha tuku raraunga.