Ko te Astrobotic a NASA e whakauru ana i te tohu motuhake ki runga i te Peregrine Lunar Lander

Ko te NASA, i te mahi tahi me Astrobotic Technologies, i piri tata nei te tohu tohu poitarawhiti NASA ki runga i te Peregrine lunar lander. I tu tenei huihuinga nui i te Astrotech Space Operations Facility e tata ana ki te Kennedy Space Center i Florida, e tohu ana i tetahi taahiraa nui ki te rere robotic arumoni tuatahi ki te mata o te marama.

Ko Astrobotic Technologies, he kawenga mo te tuku NASA me nga utu arumoni ki te Marama, e whakaaro ana ki te whakarewa i te Peregrine lander i runga i te roketi Vulcan a te United Launch Alliance (ULA). Kua whakaritea te hikinga mai i te Launch Complex 41 i Cape Canaveral Space Force Station i Florida, me te mea ka pa atu te kaihoe ki te mata o te marama i te timatanga o te tau 2024.

Na tenei whanaketanga nui i akiaki a NASA ki te whakarite i tetahi huihuinga korero a te hunga pāpāho "What's on Board", ka tu hei te 29 o Noema i te 2 pm EST. Ko te whainga o te hui ki te matapaki i nga utu puutaiao ka haria i runga i tenei miihana tuuturu o te marama hei waahanga o te kaupapa a NASA's Commercial Lunar Payload Services (CLPS) i raro i te kaupapa Artemis.

Ko nga mema o NASA me Astrobotic, tae atu ki nga rangatira rangatira me nga kaiwhakahaere o nga kaupapa, ka uru ki te korero. Ka waatea te huihuinga ki te marea ma te awa oro i runga i te paetukutuku mana a NASA.

Ko te Peregrine Mission One ka kawe i nga momo utu putaiao ka whai waahi ki te rangahau o te marama. Ko enei utu utu ka aro ki nga waahi penei i te waahi o te marama, nga waahi waiariki o te regolith marama, te nui o te hauwai i roto i te oneone, nga papa autō, me te tirotiro i te taiao radiation. Ma te kohikohi raraunga i enei waahi, ko te hiahia a NASA ki te whakawhānui ake i to maatau mohiotanga mo te Marama me te anga whakamua i te torotoro tangata hei whakarite mo nga misioni a muri ake nei, tae atu ki era ki Mars.

Ko tenei misioni e tohu ana i tetahi waahanga nui i roto i te whakapumautanga a NASA ki te whakarite i nga wa katoa o te tuku utu ki te Marama. Hei waahanga o nga kirimana CLPS, ka mahi tahi a NASA me nga momo kaihoko ki te whakahaere i nga whakamatautau auau, nga whakamatautau hangarau, me nga whakaaturanga kaha i runga i te mata o te marama. Ko te uara nui o enei kirimana he $2.6 piriona ki te tau 2028.

Ma te kaupapa Artemis, ko te kaupapa a NASA kia kaua e tuhura i te Marama engari kia para hoki te huarahi mo nga misioni tangata a meake nei, tae atu ki era ki Mars. Ma te mahi tahi me nga hoa arumoni penei i a Astrobotic Technologies, kei te turaki a NASA i nga rohe o te torotoro mokowhiti me te whakatuwhera i nga huarahi hou mo nga kitenga putaiao.

FAQ:

Q: He aha te kaupapa o te tohu miitio NASA?

A: He tohu motuhake te tohu poroporoporo NASA hei tohu mo te whakaurunga me te koha a NASA ki tetahi kaupapa, kaupapa ranei.

Q: Ko tehea te wa te whakarewatanga o te Peregrine lander?

A: Ko te Peregrine karekau ka tukuna i mua atu i te Rātapu, Hakihea 24th, 2023, mai i te Launch Complex 41 i Cape Canaveral Space Force Station i Florida.

P: He aha nga utu pütaiao ka mauria e te Peregrine Mission One?

A: Kei roto i nga utu utu ko nga tirotirohanga mo te aorangi o te marama, nga ahuatanga waiariki o te regolith marama, te nui o te hauwai i roto i te oneone, nga papa autō, me te tirotiro i te taiao iraruke.

Q: He aha te kaupapa Artemis?

A: Ko te kaupapa Artemis te kaupapa a NASA ki te whakahoki mai i te tangata ki te mata o te marama me te whakatuu i te noho pumau ki runga i te Marama, me te tino whainga kia taea ai nga mahi a te tangata ki Mars.

P: E hia te nui o te uara nui o nga kirimana CLPS?

A: Ko nga kirimana CLPS he uara morahi o te $2.6 piriona ki te tau 2028.

Rauemi:

– NASA: https://www.nasa.gov/nasatv

– Artemis Blog: https://blogs.nasa.gov/artemis/