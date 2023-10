Na NASA me SpaceX te Ra Whakarewa o Oketopa mo te Mihana Hinengaro

Kua whakapuakihia e NASA me SpaceX kua whakaritea te misioni Psyche ki te whakarewa i te Oketopa 12 mai i te Kennedy Space Center i Florida. Ka haria te misioni ki te mokowhiti ma runga i te roketi Falcon Heavy. Ko te kaupapa matua o te miihana ko te whakahaere rangahau matawhānui o te asteroid taonga-whakarewa ahurei e kiia nei ko Psyche, kei waenganui i Mars me Jupiter.

Whai muri i te hikitanga, ka eke te waka mokowhiti Psyche mo te ono tau te roa ma te whakamahi i te hiko o te ra ki te eke ki te asteroid i te tau 2029. Kia tae ki tona haerenga, ka noho te waka mokowhiti mo te 26 marama ki te ako me te tātari i te asteroid Psyche. Ko nga mahi a te miihana ko te hopu whakaahua, te mapi i te mata o te asteroid, te kohi raraunga hei aromatawai i tana hanganga matū, me te whakahaere rangahau kia mohio ai ki te hanga o nga aorangi.

Ko te takenga mai o te Psyche asteroid he mea ngaro tonu ki nga kaiputaiao, na te mea he mea nui tenei misioni ki te hura i ona mea ngaro. Ko nga kaiputaiao e kii ana ka uru te asteroid ki roto i te taonga o roto o te aorangi, kei roto ranei i tetahi waahanga o nga mea tiretiera kaore ano kia kitea i mua. Ko te whainga o te misioni ki te whakarato i nga maaramatanga ki te ahua o nga aorangi toka penei i a Papa, he aha te kaupapa o te Ao, me te pehea i puta ai nga kohao o etahi atu aorangi toka.

I tua atu, ka kawea e te waka mokowhiti Psyche te whakaaturanga hangarau Deep Space Optical Communications (DSOC), he mahi whakamohio ki te whakamatautau i nga whakawhitiwhitinga whatu whanui-nui i te waahi. Ka whakamahia tenei punaha mo te tuku me te tango raraunga tae atu ki te whakahaere putaiao taikaha hei whakatau i te hurihanga, te wiri, te papatipu, me te mara o te asteroid.

Ko te Psyche asteroid nui e whakaponohia ana he toka ahua rīwai he mea whakarewa. Na te ahua o te ahua 144 maero te roa me te 140 maero te whanui, ka kitea tona ahua pono ina homai e te misioni Psyche he tirohanga tata.

Rauemi:

– NASA

– SpaceX