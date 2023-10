Te Mihana Horizons Hou: Te Tirotiro i a Pluto me tua atu

Ko te waka mokowhiti hou o New Horizons, i whakarewahia i te tau 2006, i timata i te misioni o te ao ki te mataki i a Pluto me tana marama o Charon. I whakawerohia e ana kitenga te whakamaramatanga o te aorangi i whakatakotoria e te International Astronomical Union, i te mea i kitea he kaha a Pluto.

I te tau 2015, ka tae atu a New Horizons ki tana whainga i muri i tana mahi i te mahi awhi awhi i a Jupiter. I homai e ia he tirohanga hohonu ki te ahua o Pluto me tona marama. Whai muri i tenei, ka haere te waka mokowhiti ki te ako i a Arrokoth, he Kuiper Belt Object e whakaatu ana i te tirohanga ki nga timatanga o te hanganga o to tatou punaha Solar.

Na te nui o te wahie kia noho tae noa ki te 2030, ko te tumanako ka puta atu a New Horizons i te Kuiper Belt hei te 2028, 2029 ranei. Whai muri i te 2025, ka whakamahere nga kaiputaiao ki te whakawhiti i te waka mokowhiti ki roto i te aratau mahi iti. Ma tenei ka taea e New Horizons te kohi raraunga heliophysics nui mai i tona waahi ahurei i nga waahi pouri o te waahi.

Ko te Kaiwhakahaere Tuarua i te Kaiwhakahaere Mihana Pūtaiao NASA, a Nicola Fox, i whakanui i te hiranga o tenei kaupapa. I kii ia, "He tuunga ahurei to New Horizons i roto i ta tatou punaha solar ki te whakautu i nga paatai ​​​​nui mo to tatou aorangi me te whakarato i nga whai waahi nui mo te maatauranga maha mo NASA me te hapori putaiao."

Ko te haerenga a te waka mokowhiti i roto i te Kuiper Belt kua piki ake to maatau mohiotanga ki nga rohe o waho o te Rauropi. Kei te haere tonu a NASA ki te rapu mo nga kaitono mo nga waka rererangi a muri ake nei i tenei rohe.

Ko te kaupapa New Horizons e tu ana hei tohu mo te pakiki o te tangata me te torotoro putaiao. Kua whakatuwherahia nga rohe hou me te whakawhanui i o maatau mohiotanga mo to taatau noho tata.

Puna: NASA

Nga wehewehe:

Te kaha o te kaha awhina: He tikanga e whakamahia ana e nga waka mokowhiti ki te whakanui ake, ki te whakaheke ranei i te tere me te whakarereke i te huarahi o to raatau awhiowhio ma te whakamahi i te papaaapapa o te tinana tiretiera.

Whitiki Kuiper: He rohe o te Pūnaha Solar i tua atu o Neptune, kei roto i nga mea iti hukapapa e whakaponohia ana he toenga mai i te timatanga o te hanganga o te Pūnaha Solar.

Heliophysics: Ko te rangahau o te Ra me ona paanga ki te taiao mokowhiti, tae atu ki nga taunekeneke i waenga i te hau o te ra, nga papa autō, me nga hihi o te rangi.

Rauemi:

– NASA