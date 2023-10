Ka Whakaroahia e NASA nga Mahi a New Horizons Spacecraft mo te Putaiao Maha

By

Kua panuitia e NASA te toronga o nga mahi mo tana waka mokowhiti New Horizons tae noa ki te mutunga o tenei tekau tau. Ko te waka mokowhiti, kua whakaaetia i tenei wa mo nga mahi tae noa ki te mutunga o te tau moni 2024, ka haere tonu tana kaupapa kia puta ra ano ia i te Kuiper Belt, e kiia ana i te mutunga o te tekau tau. Ma tenei toronga ka taea te kohi raraunga heliophysics i te wa e puta atu ana te waka mokowhiti mai i te punaha solar.

Ko te miihana roa e whakatuwhera ana ano i te huarahi e rere atu ai tetahi atu mea a Kuiper Belt penei i te rere angitu o Arrokoth i te tau 2019. Ahakoa karekau he ahanoa i kitea i roto i te awhe, ka taea pea e te waka mokowhiti te rere tata a muri ake nei mena ka kitea taua mea. .

I puta mai tenei whakatau i muri i nga mahere tuatahi ki te whakawhiti i te kaupapa New Horizons ki te wehenga heliophysics o NASA i tutuki ki te whakahē a te kaitirotiro matua o te misioni, a Alan Stern. I tohe a Stern ko tenei nekehanga ka aukati i nga mahi i roto i te ao putaiao na te roopu miihana taketake. Ko te miihana toroa hou ka whakahaerehia ngatahi e nga wehenga heliophysics me nga wahanga putaiao aorangi a NASA, he mea putea na te ao putaiao.

Ko te toronga o te kaupapa New Horizons ka taea te torotoro haere tonu i te Kuiper Belt me ​​te heliosphere o waho, e rua nga waahanga puiao nui kei te timata a NASA. Ko te tuunga ahurei o te waka mokowhiti i roto i te punaha solar e whai waahi ana ki nga mahi putaiao maha me te awhina ki te whakautu i nga patai nui mo te heliosphere.

Heoi ano, me aromatawaihia te paanga o te tahua moni o te miihana whanui, i te mea tera pea ka pa ki nga putea rangahau me te tātari mo etahi atu misioni aorangi. Ka raru pea nga kaupapa a meake nei na te tohatoha rauemi ki te kaupapa New Horizons.

I roto i te katoa, ko te whakatau a NASA ki te whakawhānui i nga mahi o te waka mokowhiti New Horizons e whakarite ana i te haere tonu o te torotoro putaiao me te tupono mo nga kitenga hou i nga rohe o waho o to tatou punaha solar.

