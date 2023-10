NASA ki te Whakahaere Whakaaturanga Laser mokowhiti i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao

Kua whakaritea te NASA ki te mahi i tetahi whakaaturanga hangarau hou o nga laser mokowhiti i runga i te International Space Station (ISS). Ko te whainga o te whakaaturanga ki te whakamatau i te whaihua o te whakamahi hangarau laser ki te tuku terabytes o nga raraunga mai i nga mahi putaiao mokowhiti me nga misioni torotoro ki te whenua. Koinei te tuatahi o te hikoi-a-rua, mutunga-ki-te-mutunga o te whakawhiti korero laser a NASA, ka taea e te umanga mokowhiti te whakauru i nga korero taiaho ki roto i ana whatunga korero mokowhiti.

Ko te whakaaturanga hangarau ko te whakauru i te ISS me tetahi waahanga e kiia nei ko ILLUMA-T (Whakaaturanga Whakawhitiwhiti Whakawhiti Whakawhiti Taiaho Whakakotahitia Te Pouwhanga Kaiwhakamahi Orbit Whenua Iti me te Tauranga Whakanui). Kei roto i te kōwae ILLUMA-T he telescope me te gimbal tuaka-rua, e taea ai e ia te whai i te Whakaaturanga Whakaaturanga Whakawhitiwhiti Whakawhitinga Laser (LCRD) amiorangi i roto i te orbit geosynchronous. Ko te kōwae whatu, āhua rite te rahi o te ngaruiti, he wāhanga o te waeine e rite ana ki te pouaka whakamātao.

Ko te whakaaturanga ka uru ki te tuku raraunga mai i te ISS ki te LCRD amiorangi i te tere o te 1.2 Gbps. Ka tukuna e te LCRD amiorangi nga raraunga ki nga teihana whenua whatu i California, Hawaii ranei. Mai i reira, ka tukuna nga raraunga ki te LCRD Mission Operations Center i New Mexico, ka mutu ka tukuna atu ki te roopu whakahaere whenua ILLUMA-T i Goddard Space Flight Center o NASA i Maryland.

Ka arotakehia e nga miihini o Goddard te tika me te kounga o nga raraunga ka tukuna mai i tenei tukanga whakawhiti mutunga-ki-mutunga. Ko te angitu o te whakaaturanga ka arahi ki te whakauru o ILLUMA-T ki roto i te ISS, ka nui ake te kaha o te tuku raraunga o te taiwhanga orbiting.

Ko nga korero o naianei me te ISS e whakawhirinaki ana ki te whatunga Aroturuki me te Raraunga Relay Satellite (TDRS), e whakamahi ana i nga tohu reo irirangi mo te tuku raraunga. Engari, ko te whakamahinga o nga laser mokowhiti ka taea te tuku i nga reiti whakawhiti raraunga teitei ake me te pai ake o nga korero mo nga miihana mokowhiti kei te heke mai.

FAQ

1. He aha te kaupapa o te whakaaturanga laser mokowhiti a NASA i runga i te International Space Station?

Ko te whai a NASA ki te whakamatautau i te whakamahinga o te hangarau laser mo te tuku i nga pukapuka nui o nga raraunga mai i nga mahi putaiao mokowhiti me nga misioni torotoro ki te whenua.

2. He aha te ILLUMA-T?

Ko te ILLUMA-T e tu ana mo te Whakaaturanga Whakawhitiwhiti Whakawhiti Taiaho Whakakotahitia Te Waahanga Kaiwhakamahi Orbit Whenua iti me te Kapeka Whakanui. He kōwae i whakauruhia ki te Teihana Mokowā International mo te whakaaturanga laser mokowhiti.

3. Ka pehea te mahi o te tukanga tuku raraunga?

Ko te kōwae ILLUMA-T i runga i te ISS ka tuku raraunga ki te Whakaaturanga Whakaaturanga Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti Laser (LCRD) amiorangi. Ka tukuna e te LCRD amiorangi nga raraunga ki nga teihana whenua whatu, ka tukuna ki te LCRD Mission Operations Centre, ka mutu ki te roopu whakahaere whenua ILLUMA-T.

4. Eaha te faufaaraa o teie faahi‘oraa?

Mena ka angitu, ko te whakauru o ILLUMA-T ki roto i te ISS ka taea te whakanui ake i te nui o nga raraunga ka taea te tuku ki te teihana mokowhiti, mai i te teihana mokowhiti, te whakapai ake i nga kaha korero mo nga miihana mokowhiti kei te heke mai.

5. He pehea te whakataurite o te whakawhitiwhiti laser ki nga punaha korero reo irirangi o naianei?

Ko te whakawhitiwhiti laser te kaha ki te tuku i nga reiti whakawhiti raraunga teitei ake me te pai ake o nga whakawhitiwhiti korero ki nga punaha reo irirangi. Ka taea e ia te whakarereke i nga korero mokowhiti me te tuku tere me te pai ake o te tuku raraunga mai i nga miihana mokowhiti.

(Ngā Puna: NASA, Space.com)