Nga Korero Mokowhiti Hou: Kia Whakamohiotia me te Ohaurunga

Kia mau ki nga korero hou mo te torotoro mokowhiti, pakihi, kawanatanga, matauranga, hangarau, kaupapa here, me etahi atu ma te ohauru ki a maatau ratonga panui. Ka whakaratohia e matou he korero matawhānui mo nga mea katoa e pa ana ki te waahi, me te whakarite kia kore koe e ngaro i nga whakahoutanga nui me nga tirohanga.

Ma ta maatau whiringa ohaurunga, kei a koe te waatea ki te whakamatau i a maatau ratonga mo te marama kotahi i mua i te utu utu. Ma tenei ka taea e koe te reka o nga ihirangi kounga teitei e tukuna ana e matou me te aromatawai i te uara ka tukuna ki a koe.

Ko ta matou roopu o nga kairipoata tohunga me nga kairangahau e whakatapua ana ki te kawe mai i nga korero tino tika me te tino tika mai i te umanga mokowhiti. Kei te mohio matou ki te hiranga o te whakamohiotanga ki a maatau kaipanui mo nga waahanga hou, nga kitenga, me nga ahuatanga e hangai ana i te wa kei te heke mai mo te torotoro mokowhiti.

Ahakoa he kaingākau koe ki te mokowhiti, he tohunga pakihi i roto i te umanga, he apiha a te kawanatanga, he kaiwhakaako, he tangata noa ranei e aro nui ana ki te hangarau mokowhiti me te kaupapa here, ka tutuki to maatau ratonga panui ki o hiahia. Ka hipokina e matou nga momo kaupapa kanorau, e whakaatu ana i te tirohanga matawhānui o te wahanga mokowhiti ki a matou kaipānui.

Ma te ohauru, ka uru koe ki o maatau purongo whanui, ka taea e koe te ruku ki nga tuhinga o mua me te rangahau kua ngaro pea koe. I hangaia ta maatau ratonga korero ki te whakarato ki a koe nga korero taipitopito me te pono, e whakamana ana i a koe ki te whakatau whakatau me te noho ki mua i te pihi i roto i te ahumahi waahi e tipu haere tonu ana.

Kaua e ngaro nga korero mokowhiti hou. Ohauru i tenei ra ka uru mai ki to taatau hapori kaingākau mokowhiti me nga tohunga ngaio e whakawhirinaki ana ki ta maatau kapinga whanui mo o raatau hiahia korero e pa ana ki te waahi.

Nga wehewehe:

Te torotoro mokowhiti: Te whakatewhatewha me te kitenga o nga tinana o te rangi me nga ahuatanga o waho.

Kaupapahere: Ko nga maataapono, nga aratohu, me nga ture kua whakaritea e nga roopu kawanatanga me nga roopu whakahaere hei awe me te hanga i nga whakatau me nga mahi.

