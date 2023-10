Ka kitea e te Rangahau Hou he hono pea i waenga i te kore o te moe me te momona

I roto i tetahi rangahau i whakahaerehia e te roopu o nga kairangahau, kua kitea he hononga pea i waenga i te kore o te moe me te momona. Ko te rangahau, i tātari i nga tauira moe me te taupū papatipu tinana (BMI) neke atu i te 1,000 takitahi, i kitea ko te hunga e moe ana i te iti iho i te whitu haora i te po, he nui ake te mate o te mate momi.

Kua roa e mohiotia ana te momona hei take hauora nui mo te iwi, me te maha o nga tupono mo te hauora penei i te mate ngakau me te mate huka. Heoi, ko te hononga i waenga i te moe me te momona kua iti ake te maarama. Ko tenei rangahau hou e whakamarama ana i te hononga pea i waenga i nga mea e rua.

I whakaatuhia e te rangahau ko nga tangata e moe ana i te iti iho i te whitu haora i te po he nui ake te BMI ki te hunga e moe ana e whitu ki te iwa haora i te po. I tua atu, i whakaatuhia e te rangahau ko enei taangata ka kaha ki te whakauru ki nga tikanga kai kino me te kai i te maha o nga kaata puta noa i te ra.

Ahakoa kei te tirotirohia te tikanga tika e hono ana i te kore o te moe ki te momona, e whakapono ana nga kairangahau na te paanga o te moe moe i runga i nga whakaritenga homoni me te whakahaere hiahia. Kua whakaatuhia e nga rangahau o mua ko te kore o te moe ka taea te whakararu i te toenga o nga homoni e whakahaere ana i te hiakai me te makona, ka piki ake te hiahia me te nui o te kai.

Ko tenei rangahau hou e whakaatu ana i te hiranga o te moe tika ki te pupuri i te taumaha hauora me te aukati i te momona. E kii ana ko te whakarite i nga tikanga mo te moe hauora me te whakarite i te moe kia nui pea nga take matua mo te whakahaere taumaha.

He mea nui kia mohiohia ko tenei rangahau anake e whakatau ana i te hononga i waenga i te kore o te moe me te momi, a me rangahau ano hei whakatau i te takenga me nga tikanga o raro. Heoi ano, he tino maarama ki te paanga o te moe ki te whakahaere taumaha me te hauora katoa.

Hei whakamutunga, ko te rangahau tata nei e whakaatu ana he hononga pea i waenga i te kore o te moe me te momona. Ko nga tangata e moe ana i nga wa katoa iti iho i te whitu haora i te po ka nui ake te tupono ki te whakawhanake i te momona i runga i nga take penei i te whakararu i nga whakaritenga homoni me te piki haere o te hiahia. Me rangahau ano ki te tirotiro i te takenga o tenei hononga me te tautuhi i nga tikanga motuhake. Heoi ano, ko tenei rangahau e whakaatu ana i te hiranga o te whakarite i te moe tika mo te pupuri i te taumaha hauora me te oranga katoa.

