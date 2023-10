Te Tirotiro i nga Mea Karekau: Ko te Telescope IXPE a NASA ka Wetewete i nga mea ngaro aukume o te toenga Supernova SN 1006

I roto i te whakatutukitanga o te whenua, kua hurahia e te karu a NASA's Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) nga taonga aukume huna o te toenga supernova rongonui SN 1006. E 6,500 tau marama te tawhiti atu i te whenua i roto i te kahui whetu Lupus, kei a SN 1006 te rereketanga o te ko ia te huihuinga whetu tino marama kua tuhia i roto i te hitori o te tangata.

Na roto i te whakamahi i nga tikanga whakamaarama whakaata X-ray, kua whakawhiwhia e IXPE nga tohunga astrophysicists ki te whai waahi ki te ruku ki roto i te ao miiharo o nga papa autō. Ko Takuta Ping Zhou, he tohunga astrophysicist i te Whare Wananga o Nanjing i Jiangsu, Haina, me te kaituhi matua o te pepa i whakaputaina tata nei i The Astrophysical Journal, e kii ana a IXPE hei taputapu kaha hei whakangawari i te tirotiro i nga papa autō i kitea i mua he uaua. Na roto i te arotahi o IXPE, kua kitea e nga kairangahau ko nga mara autō a SN 1006 e whakaatu ana i nga ahuatanga ohorere i te wa e mau tonu ana te hanganga.

Ko te ahua ahurei o SN 1006 ka whakapoapoa i nga kaiputaiao, i te mea ka rere ke i te ahua porowhita e kitea ana i etahi atu toenga supernova. He hangahanga rua whakahihiri me nga tapa kanapa motuhake ka kitea i roto i nga roopu hihi-X me te hihi-gamma. E whakapono ana nga Kairangahau he tino hono enei ahuatanga motuhake ki te tuunga o te papa autō o te toenga. Ko te whakapae e mau ana ko nga ngaru pupuhi i puta i te wa o te pahūtanga supernova e whakahāngai ana ki te papa autō, e taea ai e ratou te whakatere ake i nga matūriki hiko teitei.

E ai ki a Takuta Yi-Jung Yang, he tohunga astrophysicist tino kaha i te Whare Wananga o Hong Kong me tetahi kaituhi o te pepa kua kiia ake nei, ko nga ahuatanga polarization i kohia mai i te tātaritanga spectral-polarimetric a IXPE e hono tata ana ki nga raraunga i puta mai i etahi atu tikanga me te X- whare titiro hihi. Ko tenei ahuatanga whakamiharo e whakaatu ana i te pono o te IXPE me te kaha pakari.

Mai i tana whakarewanga nui i te Hakihea 2021, e toru nga toenga supernova i kitea e IXPE: Cassiopeia A, Tycho, a inaianei ko SN 1006. Ko ia tirohanga he whai waahi nui mo nga kaiputaiao ki te whakahohonu i to ratau maaramatanga ki te takenga mai me nga tikanga o nga papa autō e karapoti ana i enei tiretiera. nga ahuatanga.

Ko te whakakitenga e whakaatu ana a SN 1006 i te taumata teitei o te polarization i era atu toenga supernova e rua kua miharo nga kairangahau. Heoi ano, he miro noa e hono ana i nga toenga e toru: ka anga mai o ratou papa autō ki waho mai i te pokapū o te pahūtanga. Ko tenei ahuatanga tiritahi ka para i te huarahi mo te torotoro atu ki nga mahi whakahihiri o nga supernovae me te whakanui ake i to maatau mohiotanga ki te ao whanui e noho nei tatou.

