CatSat: Te Hurihuri i te Whakaaturanga me te Whakawhitiwhiti-a-Mokowā

Toru tekau tau ki muri, he waea ohorere i te wa e mahi ana i te purini tiakarete, i puta mai he whakaaro ka huri i nga whakaaro mokowhiti me nga whakawhitiwhiti korero. I kitea e Christopher Walker, he miihini rangatahi i tera wa, he takai kirihou takai ki runga i tana kohua purini ina whakanuia ana e ia te whakaata o te rama rama o runga. Na tenei ariā i ara ake ki te whanaketanga o te Large Balloon Reflector (LBR), he taputapu pupuhi e hanga ana i nga kohao kohinga whanui me te hautanga o te taumaha o nga antenna tuku tuku iho.

He mihi ki te putea mai i te kaupapa Innovative Advanced Concepts (NIAC) a NASA, kua tutuki te tirohanga a Walker. Ka hurihia e te LBR tetahi waahanga o te awheawhe kua piki ki roto ki te antenna parabolic ma te konumohe i tetahi waahanga o te mata o roto. Ma te tauira 33-foot-diameter (10 mita) i utua e NIAC me te US Naval Research Laboratory, i whakaatu a Walker i nga kaha o te LBR, he nui atu i te rahi o te kohao o te James Webb Space Telescope a NASA.

Ko te hoahoa LBR he whakaoti i nga wero e pa ana ki nga antenna whakaata tuku iho. Ka pupuhi ano he poi takutai, e whakarato ana i te ahua parabolic-rihi pumau me te kore e hiahiatia he taputapu nui me te uaua ka taea te whakamahi. I tua atu, ka taea te kopiri ki roto i te rōrahi kiato, kia ngawari ake te whakarewa me te hora ki te waahi.

Ko tetahi o nga tono rongonui o tenei hangarau kei roto i nga korero tere tere. Ko te CatSat, he 6-wae CubeSat i hangaia e Freefall Aerospace i te mahi tahi me NASA, Te Whare Wananga o Arizona, me te Rincon Research Corporation, ka whakaatu i te kaha o te antenna inflatable i te orbit whenua iti. Whai muri i te tukunga, ka tukuna e te antenna nga whakaahua o te whenua whakamaramatanga teitei ki te whenua. Ko tenei miihana, he waahanga o te CubeSat Launch Initiative a NASA, e whakaatu ana i te kaha mo te heke mai o te marama, te aorangi, me te mokowhiti mokowhiti ma te whakamahi i nga CubeSats.

FAQ:

He aha te Whakaata Poihau Nui (LBR)?

Ko te LBR he taputapu pupuhi e huri ana i tetahi waahanga o te awheawhe kua pupuhi hei antenna parabolic. Ka hangaia e ia nga kohinga kohinga whanui me te hautanga o te taumaha o nga antenna tuku tuku iho.

He aha te mea nui o te LBR?

Ka whakatauhia e te LBR nga wero e pa ana ki nga antenna whakaata tuku iho, penei i te taumaha taumaha me te whakaurunga uaua. Ka whakarato i te ahua parabolic-rihi pumau me te kore e hiahiatia he taputapu nui, ka taea te kopiri ki te riipene iti, ka ngawari ake te whakarewa me te hora ki te waahi.

He aha te CatSat?

Ko te CatSat he 6-waewae CubeSat e whakaatu ana i te kaha o te antenna inflatable i roto i te orbit whenua iti. Ka tukuna e ia nga whakaahua o te whenua whakamarama-nui ki te whenua, e whakaatu ana i te kaha mo nga mahi a meake nei ma te whakamahi CubeSats.

Na wai i whakawhanake a CatSat me te LBR?

I whakawhanakehia a CatSat e Freefall Aerospace i te mahi tahi me NASA, te Whare Wananga o Arizona, me te Rincon Research Corporation. Ko te kaupapa LBR i timatahia e Christopher Walker, nana i whiwhi putea mai i te kaupapa Innovative Advanced Concepts a NASA me te US Naval Research Laboratory.

He pehea te whakataurite o te LBR ki nga antenna whakaata tuku iho?

Ka tukuna e te LBR he rereke ngawari ki nga antenna whakaata tuku iho. Ko tana hoahoa pupuhi ka whakakore i te hiahia mo nga tikanga whakangao nui me te uaua, kia pai ake ai te mahi me te ngawari ki te hora ki te waahi.

Rauemi:

NASA: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/catapulting-a-parabolic-balloons-30-year-risk

Ataata YouTube: https://youtube.com/watch?v=Z4OQG4ABJ_k&feature=oembed