Ka taea e te Hangarau Antenna Inflatable Hou te Hurihuri i nga Whakawhitiwhiti Mokowhiti

He hangarau hou i roto i te whakamohiotanga mokowhiti me te whakawhitiwhiti korero kei runga i te rangi, na te kaha o te miihini a Christopher Walker me te kaupapa Innovative Advanced Concepts (NIAC) a NASA. Ko te whakaaro a Walker, e mohiotia ana ko te Large Balloon Reflector (LBR), ko te whakamahi i nga antenna porowhita inflatable ki te hanga i nga kohanga kohinga whanui mo nga whakawhitinga korero mokowhiti. Ka huri te ariā i tetahi wahanga o te mata o roto o te awheawhe kua piki ki te antenna parabolic, e taea ai te hopu me te tuku iraruke hiko.

Na te tautoko mai i te NIAC me te putea mai i te US Naval Research Laboratory, i taea e Walker te hanga me te whakaatu i te LBR 33-foot-diameter i haria ki te stratosphere e te poihau nui. Ko tenei hangarau antenna inflatable he maha nga painga mo nga antenna whakaata nui tuku iho. He mea hanga mai i te hanganga kiriata angiangi, ka taea e te LBR te pupuhi ki te ahua parabolic-rihi pumau me te kore e hiahiatia he taputapu nui me te uaua ka taea te whakamahi. He maamaa, he ngawari hoki te kopa, he maamaa ake te kookiri me te whakarewa ki te waahi.

I te tau 2018, ko Freefall Aerospace, he kamupene i hangaia e Walker, i whakaatu te kaha o te LBR ma te whakahaere i tetahi whakamatautau i runga i te poihau stratospheric NASA, ka eke ki te teitei o te 159,000 waewae. Ko te mahi e whai ake nei mo tenei hangarau he whakaaturanga whakawhitiwhiti tere-tere i roto i te orbit whenua iti i runga i te CubeSat e kiia nei ko CatSat. Ka tohatohahia te punaha antenna inflatable a CatSat mai i tana ipu ka timata ki te tuku i nga whakaahua o te whenua whakamarama teitei.

Ko tenei hangarau antenna inflatable inflatable e whakatuwhera ana i te kuaha ki nga miihana mokowhiti kei te heke mai ma te whakamahi i nga CubeSats, me nga tono mai i te torotoro marama ki nga miihana mokowhiti hohonu. Ko te kaha ki te whakamahi i nga CubeSats e mau ana ki nga antenna inflatable ka taea te whakanui ake i nga kaha me nga huarahi mo nga korero mokowhiti.

FAQ:

Q: He aha te Whakaata Poihau Nui (LBR)?

A: Ko te LBR he antenna porowhita inflatable e hanga ana i nga kohinga kohinga whanui mo te mohio me te whakawhitiwhiti korero.

Q: Me pehea te mahi a te LBR?

A: Ka hurihia e te LBR tetahi waahanga o te mata o roto o te awheawhe kua piki ki te antenna parabolic, ka taea te hopu me te tuku i te iraruke hiko.

Q: He aha nga painga o nga antenna inflatable?

A: Ko nga antenna inflatable, penei i te LBR, he maamaa, he kopaki, kaore e hiahiatia he taputapu nui me te uaua ka taea te whakamahi. Ka nui ake te whakangawari me te ngawari o te pupuri ki nga antenna whakaata nui tuku iho.

P: He aha nga tono ka taea e tenei hangarau?

A: Ka taea e tenei hangarau te whakarereke i nga korero mokowhiti me te whakaahei i te tini o nga misioni, tae atu ki te torotoro marama me nga miihana mokowhiti hohonu, ma te whakamahi i nga CubeSats e mau ana ki nga antenna inflatable.

Puna: NASA