Ko te NASA ka whakatairite i a tatou tupuni i roto i nga Ngaru Gravitational

Kua whakamahia e nga Kairangirangi nga raraunga whakatairite hei whakaatu i te rangi i te mea ka puta mai i roto i nga ngaru taiapa, e tuku ana i te tirohanga hou mo to tatou tupuni. Ko nga ngaru aahua he ngaru aahua i roto i te waahi-wa i hangaia e nga taonga awhiowhio, a ko nga kaitirotiro mokowhiti e tumanakohia ana ka whakarewahia i roto i nga tau tekau e whai ake nei ka tino whakanui i to maatau mohiotanga ki enei ahuatanga.

Kua kitea e nga kaitirotiro whenua tata ki te kotahi rau nga huihuinga mai i te tau 2015, e tohu ana i te whakakotahitanga o nga kohao pango, nga whetu neutron, e rua ranei. Ko enei tohu he wa poto, he auau teitei ka puta ki nga waahi katoa o te rangi, ka ahu mai i nga puna i tua atu o to tatou tupuni. Heoi ano, he maha nga punaha rua kei roto i te Milky Way kei roto ano hoki nga taonga kiato penei i nga papaka ma, nga whetu neutron, me nga kohao pango i roto i nga obita kiki.

Ki te mataki i enei tohu-rua ultracompact (UCBs), he mea tika he tirotiro mokowhiti na te mea he iti rawa nga iarere o o ratou ngaru taiapa mo nga kaitirotiro whenua. Ko te Laser Interferometer Space Antenna (LISA) e haere ake nei, he miihana tahi na NASA me te European Space Agency (ESA), e tika ana kia kitea nga tekau mano o nga UCB. Ko te kite i etahi atu UCB tetahi o nga whainga tuatahi a LISA.

Kua whakawhanakehia e nga Kairangahau tetahi tikanga hei whakakotahi i nga raraunga whakatairite o te tohatoha e tumanakohia ana me nga tohu ngaru o te ngaru mai i nga UCB hei hanga i te tirohanga-a-rangi katoa o to tatou tupuni. He rite tenei ahua ki te tirohanga-a-rangi katoa i roto i te rama kitea, infrared, X-ray ranei. Ko te whakakitenga e whakaatu ana i te tirohanga ahurei e tukuna ana e nga ngaru taiapa ki te mataki i te ao. Ko te tumanako ka mahia nga putanga o tenei ahua ma te whakamahi i nga raraunga LISA pono.

Ko tenei rangahau, i taia i roto i te The Astronomical Journal, e whakaatu ana i te kaha o nga ngaru taiapa hei taputapu hou mo te ako i te ao. Ma te whakauru i nga raraunga mai i nga kaitirotiro ngaru ngaru-a-a-a-waa pera i a LISA, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te whai matauranga nui ki te ahua o nga punaha rua me te hihiri o nga mea o to tatou tupuni.

Rauemi:

– The Astronomical Journal (2023). DOI: 10.3847/1538-3881/acd3f1

– Goddard Space Flight Center o NASA