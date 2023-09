Ka Whakatauritehia e NASA nga Ngaru Gravitational o To Tatou tupuni

He nui te ahunga whakamua a nga kairangahau NASA ki te whakatairite i nga ngaru taipapa i to tatou tupuni. Ma te whakamahi i nga kaitirotiro whenua, kua kitea e ratou he maha nga huihuinga e pa ana ki te whakakotahitanga o nga kohao pango, nga whetu neutron, e rua ranei. Ko enei tohu, ka iti iho i te meneti, he iarere teitei, ka puta ki nga waahi katoa o te rangi. Ko nga puna o enei tohu kei tua atu o to tatou tupuni.

Ko Cecilia Chirenti, he kairangahau i te Whare Wananga o Maryland me te Goddard Space Flight Center o NASA, i whakamarama ko nga punaha rua kei roto i te Milky Way me mau ano nga taonga kiato penei i nga papaka ma, nga whetu neutron, me nga kohao pango i roto i nga obita tata. Heoi, na te hiahia ki te kite i o raatau ngaru o te ngaru, me tika te tirotiro mokowhiti.

Ko nga ngaru aahua he whakararuraru i roto i te papanga o te waahi-waahi na te whakaterenga o nga mea nunui. I tohu tuatahitia e Albert Einstein i roto i tana ariā whanui o te whanaungatanga. Ma enei ngaru ka taea e nga kaiputaiao te mataki i nga mahi tutu me te hihiko e tupu ana i to tatou ao, penei i te tukinga o nga rua pango, te pahūtanga o nga supernovae.

Ko te mahi whaihanga a NASA e whai ana kia pai ake te maarama ki nga hihiko me nga whanonga o enei ngaru taiapa i roto i to tatou tupuni. Ma te ako i nga ahuatanga o enei ngaru, e tumanako ana nga kairangahau ki te mohio ki te ahua o nga punaha e whakaputa ana i a raatau me nga taonga e uru ana ki nga whakakotahitanga.

Ko nga hua o tenei rangahau ka kaha ake te maarama ki te ao me ona mahinga taketake. Na te ahunga whakamua o te hangarau me te whakawhanaketanga o nga kaitirotiro mokowhiti i whakatapua ki te kimi ngaru taipapa, ka taea e nga kaiputaiao te torotoro haere tonu i nga mea ngaro o te ao.

Rauemi:

– NASA

– Te Whare Wananga o Maryland, College Park

Nga wehewehe:

– Ngaru Gravitational: Nga raruraru i roto i te papanga o te waahi-wa na te tere o nga taonga nunui.

– Pūnaha ā-rua: Pūnaha e rua nga mea arorangi e huri haere ana i te pokapū o te papatipu.

– Whetu Neutron: He mea tiretiera tino mtoto i hanga e te tiangonga o te whetu nui i te wa o te supernova.