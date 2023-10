Te Rangahau Pūtaiao Ora mokowhiti: Te Tirotiro i nga Mea Kaore e Mohiotia i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao

Ko te torotoro mokowhiti i nga wa katoa he waahi nui o te hiahia me te kitenga putaiao. Ko tetahi o nga mea tino nui o tenei rangahau ko te mohio ki nga paanga o te haerenga mokowhiti ki te tinana o te tangata. Ko te International Space Station (ISS) he waahi nui mo te whakahaere rangahau nui mo tenei mara.

Ko nga Rarangi Moohiohio o naianei a NASA e whakarato ana i nga tirohanga nui ki nga kitenga hou me nga rangahau e pa ana ki nga mahi aorangi. Ko enei rarangi, e waatea ana i runga i te paetukutuku NASA Task Book, he tirohanga whanui mo nga rangahau e haere tonu ana ki te ISS.

Ka tonohia nga Kairangahau mai i nga tini pokapū NASA me nga kaitirotiro matua (PI) ki te tuku mai i a raatau tuhinga hautaka hou kua panuitia, kua arotakehia ranei e te hoa, e aro ana ki nga mahi aorangi. Ka whakahiatohia enei tuhinga ka whakauruhia ki nga rarangi wiki.

Ko tetahi tauira o te rangahau e whakaatuhia ana i enei rarangi ko te rangahau a Hasenstein KH, John SP, me Vandenbrink JP. Ka tirotirohia e tenei rangahau te hauora o te rarihi i roto i te taiao microgravity. Ko te mohio ki te paanga o nga ahuatanga mokowhiti ki te tipu me te whanaketanga o te tipu he mea nui mo nga miihana mokowhiti mo te wa roa, penei i era ki Mars.

Ka whakaratohia e te ISS he taiao pai mo te whakahaere i aua rangahau. Ko ona ahuatanga microgravity ka taea e nga kaiputaiao te ako i nga paanga o te waahi ki runga i nga momo rauropi me nga punaha. Mai i te ako i te hauora o nga tipu tae noa ki te tirotiro i nga huringa a-tinana i roto i nga kairangirangi, ka noho te ISS hei taiwhanga motuhake mo te rangahau putaiao ora.

Ko nga rangahau i whakahaeretia i runga i te ISS kua ahu whakamua nui i roto i to maatau mohiotanga ki te urupare a te tinana o te tangata ki nga haerenga atea. Kua whakamarama i te paanga o te microgravity ki te kiato o nga wheua, te papatipu uaua, te punaha cardiovascular, me te punaha mate. He mea tino nui tenei matauranga mo te whakarite i te oranga me te haumaru o nga kairangi rererangi i te wa o nga mahi atea.

Hei whakamutunga, he mea nui te rangahau putaiao ora mokowhiti i runga i te Teihana Mokowhiti mokowhiti mo te wetewete i nga mea ngaro o te haerenga mokowhiti me ona paanga ki te tinana o te tangata. Ko nga rarangi wiki e whakaratohia ana e te NASA's SPACELINE Current Awareness e whakarato ana i nga tirohanga nui ki nga rangahau me nga kitenga e haere tonu ana i tenei waahi whakahihiri.

Nga wehewehe:

– Pūtaiao Ora mokowhiti: Ko te rangahau mo te urutau me te mahi o nga rauropi ora, tae atu ki te tangata, i roto i te taiao mokowhiti.

– Te Teihana Mokowhiti o te Ao (ISS): He teihana mokowhiti noho tahi e NASA, Roscosmos, ESA, JAXA, me CSA. He taiwhanga mo te rangahau putaiao me te mahi tahi o te ao ki te torotoro waahi.

Rauemi:

– NASA SPACELINE Nga Rarangi Moohio O Naianei (https://taskbook.nasaprs.com/Publication/spaceline.cfm)