Ko te Kairangirangi Kate Rubins ki te Whakamatau i te Wet Lab-2 mo te Tatari Ira i te Mokowhiti

Ka mahi tahi a Astronaut Kate Rubins me Wet Lab-2, he taputapu e whakamahia ana mo te tātari whakaaturanga ira ine, hei whakahaere i etahi atu whakamatautau ki te waahi i tenei tau. Ko te punaha Wet Lab-2 ka taea e nga kairangahau te ako i nga paanga o te haerenga mokowhiti i runga i te whakaaturanga ira me te whakarato i nga whakaaro nui ki te koiora o te waahi.

Ko te whakaaturanga ira e pa ana ki te tukanga e whakakāhia ana, e whakawetohia ana ranei nga ira, e arai ana ki te hanga o nga pūmua e kawe ana i nga mahi motuhake i roto i te tinana. Ma te mohio ki te paheketanga o te whakaaturanga ira e te taiao mokowhiti ka awhina i nga kairangahau ki te hanga rautaki hei tiaki i te hauora o nga kairangirangi i roto i nga mahi mokowhiti roa.

Kei roto i te punaha Wet Lab-2 he taputapu iti, he taputapu motuhake e taea ai te whakarite, te rokiroki, me te tātari i nga tauira koiora. Ma tenei ka taea e nga kairangirangi te whakahaere i nga whakamatautau me nga rangahau mo te whakaaturanga ira i a ia i te waahi.

Ma te whakamatautau i te punaha Wet Lab-2 i te waahi, ka taea e nga kaiputaiao te aromatawai i tona whaihuatanga me te whakatau mena ka hiahiatia etahi whakatikatika, whakapainga ranei hei arotau i ana mahi. Ma tenei ka awhina i nga miihana mokowhiti a muri ake nei ki nga taputapu pono me te tika mo te ako i te whakaaturanga ira.

Kei te tohe tonu a NASA ki te ahu whakamua i to maatau mohiotanga ki te ahuatanga o te tinana o te tangata ki te urutau me te urupare ki te taiao o te waahi. Ma te ako i nga whakaaturanga ira i roto i nga kairangirangi, ka taea e nga kairangahau te mohio ki nga paanga hauora mo te wa roa o te haerenga mokowhiti me te whakawhanake i nga mahi aukati hei whakaiti i nga paanga kino.

Ko tenei whakamatautau he waahanga o nga mahi a NASA ki te tautoko i te torotoro mokowhiti a te tangata me te para i te huarahi mo nga misioni a meake nei ki te Marama, ki Mars, ki tua atu. Ma te ako i te whakaaturanga ira me etahi atu tukanga koiora i te waahi, kei te whakatuwherahia e nga kaiputaiao nga mea ngaro mo te mahi o te ora i roto i te microgravity me te mahi ki te whakarite i te hauora me te oranga o nga kairangi rererangi i nga misioni a meake nei.

Rauemi:

– NASA's Wet Lab-2: Wewete i te Biology of Space. I tikina mai i [URL]

– Whakaaturanga Ira. I tikina mai i [URL]