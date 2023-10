He Ataahua Ngaro no Outer Space, Ka Hopoi Ana Nga Kaiputaiao

He whakaahua whakamiharo i tangohia e te misioni a Juno a NASA kua mau te aro o nga kaiputaiao puta noa i te ao. I te Hepetema 7, 2023, ka mau a Juno i tetahi whakaahua o tetahi waahi kei te rohe raki o Jupiter e kiia nei ko Jet N7. Ko te ahua e whakaatu ana i te whakaaturanga whakamihi o nga kapua me nga tupuhi, e akiaki ana i nga kaiputaiao ki te ruku hohonu ki roto i a raatau rangahau mo nga ahuatanga.

Ko te kaiputaiao tangata whenua a Vladimir Tarasov te kawenga mo te hanga i te ahua mai i te taputapu a Juno, ma te whakamahi i nga raraunga i riro i te wa e 4,800 maero te maero i runga ake i nga kapua a Jupiter. Ahakoa te ahua o tenei whakaahua tiretiera ki te kanohi he kanohi, he ihu, he waha, ka tohu a NASA i tenei tirohanga ki tetahi ahuatanga e kiia nei ko pareidolia. Ko te pareidolia te ahua o te tangata ki te kite i nga tauira e mohiotia ana, penei i nga kanohi, i roto i nga whakaihiihi tirohanga matapōkere.

Ahakoa ko tenei ahua o mua nei i whakaohooho i roto i te hapori putaiao, ehara i te mea ko te wa tuatahi i hopukina e NASA tetahi ahua e rite ana ki te kanohi i runga i te aorangi. I te tau 1976, ko te Viking 1 waka mokowhiti a NASA i whakaahua rongonui i te "Face on Mars." I te timatanga, na te whakairo o nga karu, o te ihu, me te waha i runga i te ao i puta te whakaaro nui, engari na te tātaritanga o muri mai ka kitea he pohehe noa iho na nga hanganga o te whenua.

Ahakoa enei whakamarama, kei te mau tonu te mahanga o enei hanga ahua kanohi ki nga kaiputaiao me te iwi whanui. Ko nga whakaahua penei e whakamahara ana ki a tatou te uaua me te ataahua o to tatou ao, e akiaki ana i te torotoro haere me te whakaaro.

FAQ

He aha te pareidolia?

Ko te pareidolia he ahuatanga hinengaro e kite ai te tangata i nga tauira taunga, penei i nga kanohi, i roto i nga whakaihiihi kore hono, ohorere ranei.

He aha te "kanohi i runga i Mars"?

Ko te "Mata i runga i Mars" e pa ana ki tetahi whakaahua i mauhia e te waka atea a Viking 1 a NASA i te tau 1976. Ko te ahua o te whakaahua he kanohi he kanohi, he ihu, he waha kei runga i te mata o Martian. Heoi ano, ka whakatauhia e etahi atu wetewete he pohehe na nga ahuatanga o te taiao.

E whakapono ana nga kaiputaiao he tino kanohi te ahua o Jupiter?

Kao, ka kii nga kaiputaiao he pareidolia te ahua o te ahua o te ahua o Jupiter. He tikanga maori mo te tangata ki te whakamaori i nga ahua me nga tauira mohio ahakoa karekau.