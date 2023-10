Ko Juno Probe a NASA ka whakatata atu ki a Jupiter's Moon Io, ka hopu i nga whakaahua whakamiharo

By

Ko te tirotiro a Juno a NASA, e huri haere ana i a Jupiter i tenei wa, kua tata haere ki te marama Jovian Io, e mohiotia ana ko te ao tino puia i roto i to tatou punaha solar. I tana haerenga 55th huri noa i a Jupiter, ka tae mai a Juno i roto noa i te 7,270 maero mai i te mata o Io, ka hopu i etahi o nga whakaahua tino marama o te marama.

Ko nga whakaahua e whakaatu ana i nga waahi pouri e tohu ana i te rere rangitoto, nga puia e piki ake ana i te mata o te marama, me nga puia pea e pupuhi ana ki te waahi. Ko enei tirohanga i whakahaeretia e nga kaiwhakatika whakaahua ngaio, runaruna hoki, ko etahi e mahi ana mo te NASA me nga kaupapa rangahau mokowhiti e pa ana.

I kii a Scott Bolton, te kaitirotiro matua mo te misioni a Juno, ka tata atu te waka mokowhiti ki a Io i nga wa e paahi ana a muri ake nei i te Hakihea me Hanuere 2024. Ma tenei tata ka nui ake nga tirohanga me te kohinga raraunga.

Ko te kaha o te puia i runga i a Io ko te hua o ana pahekoheko totika ki a Jupiter me ona marama tata ki Europa me Ganymede. Ka rongo a Io i te totoro me te mirimiri, ka puta mai te hanga o te rangitoto e kitea ana e hū mai ana i ona puia maha.

Ahakoa karekau a Io ake e pai mo te oranga, ka aro nui nga kaiputaiao ki te tirotiro i te marama tata o Europa. E whakaponohia ana he moana tote a Europa i raro i tana anga hukapapa, ka noho hei kaitono mo te manaaki i nga taiao o naianei e tika ana mo te oranga ki tua atu o te Ao.

I te tau 2024, ka whakamahere a NASA ki te whakarewa i te waka mokowhiti a Europa Clipper, ka whakahaere i nga tirohanga mo te marama o Jupiter a Europa. Ka tirotirohia e te tirotiro mena ka taea e Europa te pupuri i nga ahuatanga e tika ana mo te oranga.

