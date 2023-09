Ko te Tauira Asteroid Nui Heoi: Ko Osiris-Rex o NASA te whakaoti i tana Mihana

Ko te waka mokowhiti a Osiris-Rex o NASA kua whakaritea ki te tuku i te tauira asteroid nui rawa atu ki tenei ra, ka kati i te misioni e whitu tau. Hei te Ratapu, ka rere te waka mokowhiti i te taha o te Ao, ka whakaheke i te iti rawa o te kapu o nga otaota i kapohia mai i te asteroid Bennu. Ko te tauira kapene ka parachute ki te koraha o Utah i te wa e toro atu ana te waka whaea ki te tirotiro i tetahi atu asteroid.

Kei te tumanako nga kaiputaiao ka whiwhi tata ki te haurua pauna (250 karamu) o te pebbles me te puehu mai i a Bennu, he tino nui ake i te iti i kohia e Japan mai i etahi atu asteroids e rua. Ko enei tauira asteroid ka noho hei kapene taima kua tiakina, e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te hanganga o to tatou punaha solar me te takenga mai o te ora ki runga i te whenua.

Ko Osiris-Rex, i whakarewahia i te tau 2016, i tae mai ki Bennu i te tau 2018 a ka rua tau e ako ana i te asteroid i mua i te ngana ki te kohi tauira. I te wa o te kohinga tauira, he maha nga wero i tutukihia e te waka mokowhiti, tae atu ki te taupoki kapi i pakaru ai etahi o nga mea kua kohia ki te waahi. Heoi ano, ko nga toenga tauira i mau pai ki roto i te kapene.

Ko Bennu, i kitea i te tau 1999, e whakaponohia ana he toenga o te asteroid nui atu i tuki ki tetahi atu toka mokowhiti. Tata ki te kotahi hautoru o te maero te whanui, ka hipokina ki nga whenua taratara pango e ki ana i nga toka. Ma te ako tata atu ki a Bennu, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te whiwhi korero nui hei awhina i te whakawhanake rautaki hei pare atu i te asteroid mena ka puta he riri ki te whenua a muri ake nei.

Ka tukuna e Osiris-Rex te potae tauira mai i te tawhiti o te 63,000 maero me te wha haora i muri mai, ka tau ki te Whakamatau me te Whakangungu Whakangungu a Utah. Ko te kapene, tata ki te 3 putu te whanui me te 1.6 putu te roa, ka heke i te tere o te 27,650 mph i mua i te whakaroa o te parachute mo te taunga ngawari. Kia tikina te kapene, ka haria ki te Johnson Space Center o NASA i Houston mo te tātari.

Ko tenei misioni e tohu ana i te tuatoru o nga tauira a NASA i hoki mai i te waahi hohonu, me nga misioni o mua ki te tiki matūriki hau solar, puehu comet, me nga kakano miihini mai i nga asteroids. Kei te whakaaro te umanga ki te whakaatu whanui i nga korero o te tauira Bennu i te Oketopa 11. I tenei hinganga, ka whakarewahia ano e te NASA etahi atu miihana asteroid e rua, hei whakanui ake i to maatau mohiotanga mo enei tinana tiretiera me o raatau hiranga i roto i te rangahau o to tatou punaha solar.

Rauemi:

– Te Associated Press

– NASA