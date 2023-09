Ko te waka atea Osiris-Rex o NASA kua whakaritea ki te kawe i te tauira nui rawa atu mai i te asteroid

I roto i te whakatau whakaihiihi ki te rapu mo te whitu tau, kua whakaritea te waka mokowhiti a Osiris-Rex o NASA ki te rere ma te whenua i te Ratapu me te tuku i tetahi tauira kapene kei roto i te iti rawa he kapu o nga otaota kua kohia mai i te asteroid Bennu. Koinei te tauira tino nui rawa atu i tikina mai i te asteroid, me te whakaaro a nga kaiputaiao kia whiwhi tata ki te hawhe pauna (250 karamu) o te pebbles me te puehu. He nui ake tenei i te moni i whakahokia mai e Japan mai i etahi atu asteroids e rua.

Ko te asteroid Bennu, i kitea i te tau 1999, e whakaponohia ana he toenga o te asteroid nui atu i tuki ki tetahi atu toka mokowhiti. Tata ki te kotahi hautoru o te maero te whanui, he pango, he mata taratara ki tonu i nga toka. E whakapono ana nga kaiputaiao kei roto i a Bennu nga toenga o te punaha solar o mua, e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te takenga mai o te Ao me te oranga ake.

I timata a Osiris-Rex ki tana kaupapa i te tau 2016 ka tae ki Bennu i te tau 2018. Whai muri i te ata ako i te asteroid mo nga tau e rua, ka pa atu te waka mokowhiti ki tona mata, ka ngotea te puehu me te pebbles ma te whakamahi i te korehau. Heoi ano, ka purua te taupoki o te kaikohi tauira, ka ngaro etahi toka i te waahi. Ko te nui o nga mea kei roto i te tauira kapene ka mohiotia ina whakatuwheratia.

Ka tukuna te kapene tauira mai i Osiris-Rex e wha haora i mua i te taenga atu ki te koraha o Utah. Whai muri i te hekenga awhina parachute, ka haria te kapene ki te whare taiwhanga ma i te Johnson Space Center o NASA i Houston kia kore ai e paopao. Ka whakahaerehia nga tauira ma te tino tupato ki nga ruma ma motuhake kia kore ai e poke. Kei te whakamahere a NASA ki te whakaatu whanui i nga korero o te tauira hei te Oketopa 11.

Ko tenei misioni he waahanga o ta NASA e kiia nei ko "Asteroid Autumn," he maha nga tohu e pa ana ki te asteroid. Kei roto i enei ko te whakarewatanga o te waka mokowhiti a Psyche, ka ako i te asteroid whakarewa, i te Oketopa 5, me te tutakitanga o te waka atea a Lucy me te asteroid i roto i te whitiki asteroid matua i te Whiringa-a-rangi 1. Ka whai waahi enei misioni ki to maatau mohio ki nga asteroids me te pūnaha solar wawe.

Koinei te tauira tuatoru a NASA mo te hokinga mai i te waahi hohonu, me nga misioni o mua ki te tiki matūriki hau solar me te puehu comet. Kua angitu hoki a Hapani i te whakahoki mai i nga tauira mai i te asteroid i te tau 2010. Ko enei tauira ka noho hei kapene taima mai i nga ra o mua o to tatou punaha solar me te whakarato i nga maaramatanga nui ki o tatou takenga mai o te ao.

