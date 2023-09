Ka hoki mai a Osiris-Rex mokowhiti a NASA me te Tauira Asteroid

Kua whakaritea he waka mokowhiti NASA ki te tuku i tana tauira asteroid nui rawa atu ki te Ao hei te Mane. Ko te waka mokowhiti o Osiris-Rex ka heke iho i te iti rawa o te kapu o nga otaota i kohia mai i te asteroid Bennu, e tohu ana i te mutunga o te misioni e whitu tau. E matapae ana nga kaiputaiao ka whiwhi pea ki te 250 karamu o te pebbles me te puehu, tino nui ake i nga miihana tauira asteroid o mua. Ko enei tauira ka kiia ko nga kapeneta wa mai i te punaha solar o mua ka awhina i nga kairangahau ki te mohio ki te takenga mai o te Ao me te oranga ake.

He maha nga wero kua kitea e te miihana Osiris-Rex i te huarahi, tae atu ki te taupoki kapi i pakaru etahi o nga tauira ki te waahi. Heoi, i taea e te waka mokowhiti te tiki mai i nga rawa hei tātari. Ko Bennu, te asteroid i torohia e te waka mokowhiti, e whakaponohia ana kei roto nga toenga o te hanganga o te punaha solar 4.5 piriona tau ki muri. Na tenei misioni i tuku nga kaiputaiao ki te ako tata ki a Bennu me te kohi raraunga nui hei awhina i nga rautaki paopao mena ka waiho te asteroid hei whakatuma mo te whenua a muri ake nei.

Ka tukuna te kapene tauira mai i te waka mokowhiti a Osiris-Rex, ka haere tonu ki te torotoro i tetahi atu asteroid. Ka uru te kapene ki te hau o te Ao me te parachute ki te koraha o Utah, ka haria ki tetahi taiwhanga ma i Johnson Space Center o NASA mo te tātari. Ka whakawhäitihia te taiwhanga ki te whakahaere i nga parapara Bennu anake kia kore ai e poke te whakawhiti. Kei te whakamahere a NASA ki te whakaatu whanui i nga taonga o te asteroid i te Oketopa 12.

Ko tenei misioni he waahanga o ta NASA e kiia nei ko "Asteroid Autumn," me te maha o nga miihana asteroid e tu ana i tenei hinganga. Whai muri i te miihana Osiris-Rex, ka whakarewahia tetahi atu waka mokowhiti ko Psyche ki te ako i te asteroid whakarewa. Ka tutaki ano te waka mokowhiti a Lucy o NASA ki tana asteroid tuatahi i mua i te haerenga ki te haerenga ki nga asteroids Torotiana e huri ana i a Jupiter.

Puna: Associated Press

Nga wehewehe:

– Osiris-Rex waka ātea: He waka ātea NASA i whakarewahia i te tau 2016 me te whainga ki te kohi tauira mai i te asteroid Bennu.

– Bennu: He asteroid i kitea i te tau 1999, e whakaponohia ana kei roto nga toenga o te punaha solar.

– Asteroid Autumn: Ko te ingoa ingoa i hoatu ki te wa ngahuru o te tau 2020, i te wa e mahi ana nga miihana asteroid maha.

– NASA: Ko te National Aeronautics and Space Administration, te tari a te kawanatanga o Amerika te kawenga mo te kaupapa mokowhiti a te motu.

