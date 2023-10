Matohi Awha o te Ra: Ka taea pea mo te Takahanga Awha Nui

Ko te tupuhi awhiowhio i puta i te Oketopa 18 i kite tatou i nga aurora whakamiharo ka kitea i te wa e pa ana te whenua e te coronal mass ejection (CME). Heoi ano, tera pea ka anga totika te CME ki te whenua, tera pea ka puta he tupuhi tupuhi kaha i tenei ra, apopo ranei.

Ko enei korero i ahu mai i te Solar and Heliospheric Observatory a NASA, a, kua tātarihia e te tohunga ahuwhenua o te rangi, e Takuta Tamitha Skov. I tohatohahia e Skov tetahi matapae mo nga ra e 5 mo nga awha o te ra i tenei wiki, e tohu ana i te tupono mo nga tupuhi hoki-ki-muri.

E ai ki a Takuta Skov, e 65 paiheneti te tupono ka puta he awha nui o te ra i tenei ra, me te kaha o te tupuhi iti ka puta mai nga aurora. Hei apopo, he 50 paiheneti te tupono ka puta he tupuhi kino o te ra, ka eke ki te karaehe G2, ka pa ki nga amiorangi iti, nga whatunga waea, me nga hikohiko tairongo i runga i te whenua.

He mea nui kia mohio koe he iti ake te tupono ki nga ahopae-waenganui, he 30 paiheneti te tupono o nga tupuhi iti i tenei ra me te 15 paiheneti apopo. Heoi ano, me mahi tupato tonu kia noho haumaru nga taputapu hiko.

Ko te Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) a NASA he amiorangi e rangahau ana i te ra me ona paanga ki te punaha solar. He mea hanga ki nga taputapu pūtaiao 12, ka hopuhia e SOHO nga whakaahua o te korona o te ra, te ine i ona papa autō me te tere, me te mataki i te korona ngoikore huri noa.

I a matou e aro turuki tonu ana i enei awha o te ra, he mea nui ki te noho whakamohio ki nga matapae hou me te whai waahi ki te noho koe ki tetahi waahi ka pa ki nga mahi a te ra.

Rauemi:

– NASA Solar and Heliospheric Observatory (SOHO)

– Tākuta Tamitha Skov, tohunga ahupūngao rangi