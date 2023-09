Ka kitea e te Akoranga Hou ka taea e nga kuriki te awhina i te whakaiti i te taumahatanga o nga tamariki

Ko tetahi rangahau tata nei i whakahaerehia e nga kairangahau i te Hospital Children's Hospital of Philadelphia kua kitea he nui nga painga o te pupuri i te kurī hei whakaiti i te taumahatanga o nga tamariki. Ko te rangahau, e 643 nga tamariki mai i te 7 ki te 12 tau te pakeke, i kitea he iti ake te ahotea o nga tamariki whai kurī mokai ki te hunga karekau he kuri.

I inehia e nga kairangahau nga taumata ahotea ma te whakamahi i tetahi taputapu e kiia nei ko te Perceived Stress Scale (PSS), e aromatawai ana i te tohu o te tangata ki o raatau oranga he taumahatanga. Ko nga hua i whakaatu ko nga tamariki he kuri he iti ake nga tohu PSS, e tohu ana i nga taumata iti ake o te ahotea, ka whakatauritea ki nga tamariki kahore he kuri.

E whakapono ana nga tohunga ma te noho mai o te kuriki ka whai oranga ngakau me te whakahoa ki nga tamariki, ka heke iho te taumahatanga. E mohiotia ana nga kuri mo to ratou kaha ki te whakarato i te tautoko aronganui, me nga rangahau o mua kua whakaatu ko te taunekeneke me nga kararehe ka piki ake nga taumata o te oxytocin, he homoni e pa ana ki nga kare o te whakangā me te oranga.

I tua atu, ko te pupuri i te kuriki ka whakatairanga i te korikori tinana me te taunekeneke hapori, tera pea ka whai waahi ki te whakaiti i te ahotea o nga tamariki. Ko te tiaki kurī he hīkoi i ia te wā me te wā tākaro, e whai wāhi ai ngā tamariki ki te korikori tinana me te noho wā ki waho. I tua atu, ka taea e nga kuri te mahi hei whakaoho korero me te awhina i nga taunekeneke hapori, he mea nui mo te oranga katoa.

Ahakoa e hiahiatia ana etahi atu rangahau kia tino mohio ki nga tikanga kei muri i nga paanga whakaheke taumaha o nga kuri ki runga i nga tamariki, ko enei kitenga e whakaatu ana i nga painga pea o te pupuri kararehe mo te whakatairanga i te hauora hinengaro me te oranga o te hunga taiohi. Mena he tamaiti kei te raru nui koe, ko te whakaaro ki te tiki kuri he huarahi pai ki te tirotiro.

Rauemi:

– The Perceived Stress Scale (PSS): Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). He inenga puta noa i te ao o te ahotea. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385-396.