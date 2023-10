'Celestial Symphony': Ko te Hubble Telescope a NASA e whakaatu ana i te hanga whetu whakamiharo i Aquila

By

Kua hopukina e NASA tetahi tirohanga whakamihi o te waiata tiretiera e hora ana i te hohonutanga o te ao. Ko te ahua tata nei i tangohia e te Hubble Telescope's Wide Field Camera 3 e whakaatu ana i te hanga whetu whakamiharo e haere tahi ana me te rewharewha rererangi i roto i te kahui whetu o Aquila, tata ki te 7,200 tau marama te tawhiti atu i te whenua.

Ko te maataki whakahihiri kaore i te whakaatu noa i te ahuareka o te ahua, engari ka whakaatu ano hoki i nga tirohanga nui ki te whānuitanga o te katote i roto i nga jet e puta mai ana i te protostar. Ka puta te katote i te wa e whiwhi ai nga ngota me nga ngota ngota i te utu hiko na te kaha o te kaha kei roto i to taiao, ka ngaro nga irahiko.

I roto i tenei whare tapere tiretiera, ka tu nga waka rererangi protostellar ki te atamira, ka tuku i nga kurupae o te matū mai i nga whetu rangatahi e kiia nei he protostars. "Hanumi nga tupuni": Hubble Telescope a NASA te Tiri Ataahua Whakapaipai o nga Huirangi Hanumi e Rua Kei te 350 Miriona Tau Marama Mai i te Ao. Ma te whakaatu i te whakakotahitanga, ka peia te take i roto i te ahunga whakarara, ka hanga i te ahua o te pou e whakapoapoa ana i nga kaititiro me nga kaiputaiao.

Ko tenei whakaahua whakamiharo he tohu mo te ataahua me te whakahirahira o te ao. Ma te ako i nga ahuatanga whetu, ka taea e nga kaitirotiro whetu te wetewete i nga mahi uaua e puta ana i roto i nga rererangi protostellar, e whakamarama ana i nga tikanga e akiaki ana i te whanautanga me te whanaketanga o nga whetu.

FAQ:

P: He aha te jet protostellar?

A: Ko te jet protostellar he kurupae whakahiato o te matū ka puta mai i te whetu rangatahi e kiia nei ko te protostar.

P: He aha te tikanga o te katote?

A: Ko te Ionization e pa ana ki te tukanga e whiwhi ai nga ngota me nga ngota ngota i te utu hiko na te kaha o te taiao e noho ana, ka mutu ka ngaro nga irahiko.

P: E hia te tawhiti o te hanganga whetu i Akuira?

A: Ko te hanganga whetu kei te tata ki te 7,200 tau marama te tawhiti atu i te whenua.