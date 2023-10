By

Kua hurahia e NASA nga whakaahua taipitopito o Io, tetahi o nga marama 90 pea a Jupiter, i hopukina e te rangahau a Juno i te wa e rere ana. E mohiotia ana ko Io te ao tino puia i roto i te Rauropi, he rau nga puia e kapi ana i te mata. Ka kitea enei pahū puia mai i te whenua ma te whakamahi i nga telescope nui, a, he roto ano he rangitoto silicate rewa kei runga i te mata o te marama.

Ko nga whakaahua mai i te tirotiro a Juno e whakaatu ana i te mata hurihuri o Io, e tohuhia ana ki nga papanga nui o te whero rewa. Ka wheako a Io i te kumete o te riri i waenganui i a Hupita me ona marama e rua, a Europa me Ganymede, na reira ka totoro tonu, ka komi. E whakaponohia ana he hononga enei mahi ki nga pahūtanga o ona puia maha. Hei te Hakihea, ka hoki mai a Juno ki te mataki i a Io i te tawhiti tata o te 1,500 kiromita i runga ake i tona mata.

I tua atu i nga whakaahua o Io, kua kitea e te NASA he kitenga whenua mo te hau o Jupiter. Ma te whakamahi i nga raraunga mai i te NIRCam a James Webb telescope, ka kitea e nga kairangahau he awa rererangi tere-tere neke atu i te 4,800 kiromita i runga ake i te equator o Jupiter. He tere whakamīharo te 515 kiromita ia haora te rere o te awa jet, he rua nga hau pumau o tetahi awhiowhio wahanga 5 i runga i te whenua. Kei roto i te stratosphere o raro o te ao, ko tenei kitenga e whakamarama ana i te ahua ohorere o te hau o Jupiter.

He rereke te ahua o nga whakaahua o Jupiter mai i nga karaka karaka me te kirikiri. I tangohia enei whakaahua ma te whakamahi i te NIRCam me te taputapu Mid-InfraRed, e hopu ana i nga roangaru infrared mai i te 0.6 ki te 28 microns. Na roto i te aukati i te rama o te mea kanapa ake, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te hopu i nga mea atarua huri noa. I tangohia ia whakaahua ma te whakamahi i nga whiriwhiringa rereke hei hopu i nga momo roangaru, ka whakakotahihia nga paparanga o enei whakaahua ki te hanga i te ahua tae mutunga.

I roto i enei whakaahua, ko nga wahi ma kanapa me nga kowhatu e tohu ana i te tihi o te kapua teitei o te awha convective condensed, ko nga wahanga whero e whakaatu ana i nga aurora e toro atu ana ki runga ake i nga pou o te raki me te tonga o te ao.

Rauemi:

– NASA (tuhinga puna)

– Te Whare Wananga o te Whenua Basque i Bilbao, Spain (Ricardo Hueso, kaituhi matua mo nga kitenga)