Ko te Telescope Hubble a NASA e whakaatu ana i nga whakaahua whakamiharo o nga tupuni tukinga e hia miriona tau marama kei tawhiti atu.

No tata nei ka tukuna e NASA tetahi ahua whakamihi i hopukina e te Hubble Telescope, e whakaatu ana i nga tupuni hanumi e rua kei te tata ki te 350 miriona tau marama te tawhiti atu i te whenua. Ko te ahua, ki tonu i nga tae kanapa me te ataahua o te ao, ka kite tatou i te hihiko me te hepohepo o to tatou ao nui.

I roto i tenei ahua whakamiharo, ka taea e tatou te kite i te ataahua o nga whetu e rua e tukinga ana tetahi ki tetahi. Na te kaha o te kaha o tenei kanikani o te rangi, kua puta te whakaaturanga whakamiharo o te hau, te puehu, me nga whetu maha. I te tukinga o nga tupuni, ka korikori, ka huri ke o ratou hanganga, ka hanga he tirohanga tiretiera e tino miharo ana.

Ko te kaha o te Hubble Telescope ki te hopu i enei waa i roto i nga korero whakamiharo he tohu mo tana hangarau whakamiharo me nga kaiputaiao me nga miihini i muri mai. Ko tenei ahua hei whakamaumaharatanga mo nga ahunga whakamua whakamiharo i roto i te torotoro mokowhiti me to maatau mohio ki te ao.

FAQ:

P: He aha te tupuni?

A: Ko te tupuni he kohinga nui o nga whetu, aorangi, hau, puehu, me etahi atu mea tiretiera e herea ana e te kaha. He huhua te ahua me te rahi, mai i nga tupuni torino penei i te Milky Way ki nga tupuni korikori me te elliptical.

P: He aha te take ka tukituki ai nga tupuni?

A: Ka tukituki nga tupuni ina toia ana e o ratou topa ki tetahi ki tetahi. Ko enei tukinga ka puta mai i te tupono noa, na te roha ranei o te ao.

P: Me pehea te hopu whakaahua a Hubble Telescope?

A: Ko te Hubble Telescope ka hopu whakaahua ma te whakamahi i tana punaha whatu matatau, kei roto ko nga kamera taumira teitei me nga taputapu tika. Ka huri haere i runga ake i te kōhauhau o Papatūānuku, ka taea e ia te hopu whakaahua mārama me te āmiki o ngā mea o te rangi me te kore he whakakorikori i puta mai i te ngangau o te rangi.

Puna: NASA (https://www.nasa.gov/)