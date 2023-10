Ko nga Kapua a Jupiter e whakaatu ana i te ao o nga whakaahua

Ko te NASA e kore e ngaro ki te miharo i a tatou me ana kitenga mokowhiti whakamiharo, a ko tenei waa kaore he rereke. I te wa mo te Halloween, ka tohatohahia e te tari mokowhiti he ahua o nga kapua me nga tupuhi a Jupiter e rite ana ki te kanohi. Engari kaua e pohehe, ehara i te mea he kanohi e titiro whakamuri ana ki a tatou mai i te aorangi nui rawa atu o to tatou punaha solar.

I mauhia e te JunoCam a Juno, na Vladimir Tarasov i whakahaere te ahua ma te whakamahi i nga raraunga e waatea ana. I tangohia i te 7 o Hepetema, tata ki te 4,800 maero te tawhiti mai i nga kapua a Jupiter. He aha te mea tino pai ki tenei ahua ko te whakaatu i nga rohe polar o Jupiter, he kaupapa motuhake o te kaupapa a Juno.

Ko te ahua o te kanohi he hua na te pareidolia, he ahuatanga whakamihiihi e mohio ai o tatou roro ki nga tauira me nga kanohi ki nga mea matapōkere, ahua ranei. Kare he rereke ki te kite i te kuri, i te ngeru ranei i nga kapua i te ra paki. Heoi ano, he ahua tino rite tenei ahua ki tetahi tangata mai i tetahi wahanga matarohia o "The Twilight Zone."

Engari tatari, he maha ano! Ko te kaupapa Juno he taonga mo nga whakaahua whakamihiihi, a tera pea ka nui atu nga ohorere e tatari ana kia kitea. He mihi ki te kaha o NASA ki te toro atu ki te iwi whanui, kua whakatapua te kamera JunoCam ki te puutaiao tangata whenua, ka taea e nga mema o te iwi te whakahaere i enei whakaahua whakamiharo ma te whakamahi i nga momo tikanga.

Mena kei te pirangi koe ki te tirotiro i enei whakaahua whakaihiihi, ka kitea e koe i runga i te paetukutuku a NASA, me nga raraunga mai i te misioni a Juno. Ahakoa kare koe e kite i etahi atu kanohi, ko te tino ataahua me te uaua o nga kapua me nga tupuhi a Jupiter he mea nui kia miharo.

FAQ:

Q: He aha te ahua mai i te NASA e whakaatu ana?

A: Ko te ahua o NASA e whakaatu ana i nga kapua me nga tupuhi i runga i a Jupiter e rite ana ki te kanohi.

Q: He aha te pareidolia?

A: Ko te Pareidolia he kupu putaiao e whakaatu ana i te kaha o to tatou roro ki te mohio ki nga kanohi me nga tauira o nga mea matapōkere, ahua ranei.

Q: Ka kitea e au etahi atu whakaahua mai i te misioni Juno?

A: Ae, ka kitea e koe etahi atu whakaahua me nga raraunga mai i te misioni Juno i runga i te paetukutuku a NASA, hei waahanga o ta raatau kaupapa rangahau tangata whenua.