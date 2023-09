Ko te Waka Mokowhiti a NASA ki te tuku Tauira Asteroid Nui

Ko te waka atea OSIRIS-REx o NASA kua whakaritea ki te kawe i te tauira nui rawa atu i kohia mai i te asteroid ki te whenua i te Ratapu. I muri i te mahi e whitu tau, ka heke iho te waka mokowhiti i te iti rawa o te kapu o nga otaota i kapohia e ia mai i te asteroid Bennu. Ko te taumaha o tenei tauira ka tata ki te 250g (0.5lb) o te pebbles me te puehu, he nui ake i te tīpune i whakahokia mai e Japan mai i etahi atu asteroids e rua.

He tohu nui tenei tukunga i roto i te torotoro mokowhiti na te mea karekau he whenua kee i tango angitu i nga waahanga o nga asteroids. Kei roto i enei putunga wa i tiakina mai i te punaha solar o mua he korero nui mo te takenga mai o te Ao me te oranga. Ma te ako i enei tauira asteroid, e whai ana nga kaiputaiao ki te whai matauranga ki nga tikanga i puta ai te hanganga o to tatou ao.

I timata te waka mokowhiti OSIRIS-REx ki tana miihana $1 piriona i te tau 2016 ka tae ki Bennu i te tau 2018. E rua tau e rere ana i te taha o te asteroid, e rapu ana mo te waahi pai ki te kohikohi tauira. I te tau 2020, i tutuki pai te waka mokowhiti ki runga i te mata o Bennu me te whakamahi i te korehau ki te ngote i te puehu me te kirikiri. Ko etahi o nga taonga i mawhiti ki te waahi na te mea he taupoki kapi, engari ko nga toenga tauira ka mau ki roto i te kapene.

Ko Bennu, i kitea i te tau 1999, tata ki te haurua kiromita te whanui, e whakaponohia ana he toenga o te asteroid nui ake. Ko tona mata pango pango kua hipokina e nga toka, a, e whakapono ana nga kaiputaiao kei te pupuri i nga toenga o te hanganga o te punaha solar 4.5 piriona tau ki muri. He riri ano pea mo te Ao, i te mea ka tata ki te tukinga ki to tatou aorangi i te tau 2182. Ma te ako o Bennu ka whai waahi ki to maatau mohio ki nga tikanga ka taea te peehi i aua asteroids mena e tika ana.

I te taenga mai, ka tukuna mai te kapene tauira mai i te waka mokowhiti OSIRIS-REx me te parachute ki te koraha o Utah. Ka haria atu ki te Johnson Space Center o NASA i Houston mo te tātari. Ka whakahaerea nga tauira me nga tikanga tino tika hei karo i te poke, ka akohia ki tetahi taiwhanga motuhake i te pokapu.

I tua atu i te misioni OSIRIS-REx, e rua atu nga mahinga asteroid e haere tonu ana a NASA. Ko enei miihana, a Psyche me Lucy, ka whai waahi ki to maatau mohio ki te hanganga me te hanganga o nga asteroids. Ma te kaha o NASA ki te tiki me te ako i enei tauira asteroid utu nui ka taea e tatou te wetewete i nga mea ngaro o to tatou punaha solar me te takenga mai o te ora i runga i te whenua.

(Ngā Puna: NASA, ABC News)