Ka Kowhiria e NASA a SpaceX hei Whakarewa i nga Satellite Iti ki te Ako i te Huarere Mokowhiti

Kua tohua e NASA a SpaceX ki te whakarewa i te rua o nga peerangi iti, e kiia nei ko TRACERS, i te tau 2025 hei waahanga o te miihana rideshare. Ko TRACERS, ko Tandem Reconnection me te Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites, ka akohia e ia te rangi mokowhiti me te aukumete mai i te orbit whenua iti.

Ko TRACERS i tohua tuatahitia e NASA hei miihana heliophysics Small Explorer (SMEX) i te tau 2019, me te putea kaua e neke ake i te $115 miriona. I whakaritea tuatahi hei utunga tuarua, i whakaarohia kia whakarewahia i te taha o tetahi atu misioni SMEX e kiia nei ko PUNCH. Heoi, i kii a NASA i muri mai ka tohatoha a PUNCH i tetahi roketi Falcon 9 me tetahi atu miihana astrophysics e kiia nei ko SPHEREx, me nga misioni e rua ka whakarewahia i te tau 2025.

Ahakoa kaore te panui a NASA i whakaatu i te ra whakarewanga motuhake, i whakapumautia e te kaikorero a Leejay Lockhart ko TRACERS te utu tuatahi mo te miihana rideshare ki te ra-tukutahi orbit, e kiia ana kia whakarewahia i mua atu i te Paenga-whawha 2025.

Ko te uara o te ota mahi i whakawhiwhia ki a SpaceX kaore i whaakihia na te mea "nga korero mo te whakataetae." Heoi ano, i kitea e te putunga korero hoko a te kawanatanga ko te NASA i tapiri $3.593 miriona ki te kirimana VADR a SpaceX, tera pea ka hono atu ki te miihana TRACERS.

Kia tae ki roto i te amionga tukutahi-ra, ka whiti tonu te waka mokowhiti TRACERS i te pito polar o te aorangi o te Ao, me te ako i nga tauwhitinga i waenga i te hau o te ra me te aorangi terrestrial. He mea nui enei taunekeneke, e kiia nei ko te hononga autō, kia mohio ai koe ki te huarere mokowhiti me ona paanga pea ki te whenua.

Ko te miihana TRACERS e aratakina ana e David Miles o te Whare Wananga o Iowa, nana i noho hei kaitirotiro matua i muri i te matenga o Craig Kletzing, no te Whare Wananga o Iowa ano. Ko nga Millennium Space Systems te kawenga mo te hanga i te waka mokowhiti.

Rauemi:

– Tuhinga taketake