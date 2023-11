He Asteroid Ka Whakamatea Te Whakatata ki te Ao: 2007 FT3

Kua kitea e nga kaiputaiao o NASA tetahi asteroid ko 2007 FT3 te ingoa ka waiho hei whakatuma mo te Ao a meake nei. Ahakoa ehara tenei i te wa tuatahi i kitea ai e NASA tetahi taonga penei, e whakaatu ana i te mataaratanga e tika ana mo te whai i nga asteroids tata-Earth (NEAs) me nga kometa tata-Earth (NECs) ka kaha ki te whakaputa kino nui ki te kore e tirohia.

Ko te 2007 FT3 i kitea tuatahitia i te tau 2007, engari ko te mate, ka ngaro te ara o nga kaitirotiro arorangi i te huarahi i muri tata mai. I te 1.2 ra anake te pewa titiro, karekau i taea e nga kitenga kua whakaritea te whakaora i te asteroid, kare tonu i kitea tae noa ki naianei. Ko te hokinga mai ano o te tau 2007 FT3 kua puta he awangawanga mo tona paanga ki te whenua.

E ai ki a NASA, 2007 FT3 he tata ki te 0.0000087 paiheneti (he 1 i roto i te 11.5 miriona ranei) te tupono ki te patu i te Ao i te Oketopa 2024. He rereke ano te tupono o te paanga i te Maehe 2024, me te 0.0000096 paiheneti (he 1 ranei i te 10) miriona). I roto i enei ahuatanga, ka taea e te asteroid te tuku i te kaha e rite ana ki te pupuhi o te 2.6 piriona taranata TNT.

Ahakoa ko nga paanga e rua ka pa ki te whakangaromanga nui o te rohe, ko te taumata o te kino e kore e tino kino ki te ao. E matapae ana a NASA ko te 2007 FT3 te nuinga ka pa i te Oketopa 5, 2024, engari tera ano etahi atu asteroids e tata mai ana, penei i te 29075 (1950 DA), tera pea ka pa mai ano te kino.

He mea nui kia maumahara ko te Pokapū o NASA mo nga Akoranga Ahanoa Tata ki te Ao (CNEOS) ka whai tonu i nga NEA e mohiotia ana me te aro turuki i o raatau huarahi. Ko tenei mahi tonu e whai ana ki te tautuhi i nga whakatumatuma pea me te whakatakoto tikanga tika hei karo i nga tukinga kino. Ahakoa kei te iti tonu te tūponotanga o te tūponotanga o te asteroid ki a Papatūānuku, ka noho mataara tonu nga kaiputaiao ki te whai ki te mohio ki enei tinana tiretiera me te tiaki i to tatou ao.

