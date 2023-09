I Angitū te Whakaputa Oxygen a NASA's Perseverance Rover ki Mars

Kua tutuki te kaupapa a NASA's Perseverance rover ki te hanga hāora ki Mars ma te whakamahi i tetahi whakamatautau e kiia nei ko te Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Ka taea e tenei whakaaturanga angitu te para i te huarahi mo nga Kairangirangi a meake nei kia whai puna ukauka mo te hau manawa me te whakaputa wahie toka mo te hokinga mai ki te whenua.

Ko tetahi o nga wero e pa ana ki nga kairangi rererangi i Mars ko te kore o te hau manawa. He rereke ki te whenua, tata ki te 21 paiheneti te hāora kei roto i te kōhauhau, he iti iho i te kotahi ōrau te hāora a Mars, ā, ko te nuinga he hauhā. Ko MOXIE, he taputapu ngaruiti-rahi i runga i te Perseverance rover, ka whakamahi i te taputapu hiko hei tango i te hāora mai i te hau Martian ma te wehewehe i nga matūriki hauhā. Ko te hua o tenei ka puta mai he hāora parakore me nga hua para pera i te waro monoxide.

Mai i te taunga o te rover ki te Jezero Crater i Mars i te tau 2021, kei te whakahaerehia e MOXIE nga whakamatautau, me te oma whakamutunga kua oti i tera marama. I taea e ia te whakaputa i te hāora i te tere o te 12 karamu ia haora, ka kohia te katoa o te 122 karamu. Ko tenei moni, he rite ki ta te kuri iti e manawa ana i roto i nga haora 10, i nui ake i nga tumanakohanga tuatahi a nga kaiputaiao, a, he 98 paiheneti te ma.

Ko te hāora i hangaia e MOXIE ehara i te tuku noa i te kaha mo te hau hau engari ka waiho ano hei whakaurunga nui ki te hanga wahie takirirangi. Ki te kore tenei wahie, ka paea nga kairangirangi ki Mars, ka whirinaki ranei ki nga mahi tuku mai i te whenua. E kii ana a NASA ka hiahiatia e nga Kairangirangi a meake nei te 25 ki te 30 taranata o te hāora hei hanga wahie e tika ana mo te hokinga mai.

Ko te angitu o NASA me MOXIE e whakaatu ana i te kaha ki te tango i te hāora mai i te hau o Mars me te whakanui i te hiranga o te whakawhanake hangarau e whakamahi rauemi ana i etahi atu aorangi. Ko te whakatuu i te waahi mo te wa roa, te hanga ohanga o te marama, ka mutu ka whakarewahia he kaupapa torotoro tangata ki Mars ka whakawhirinaki katoa ki te whanaketanga me te whakamatautau o aua hangarau.

Ko tenei whakatutukitanga a te Perseverance rover he tohu nui i roto i te whainga a te tangata mo te torotoro mokowhiti me te noho whenua. Na te kaha ki te whakaputa i te hāora me te wahie toka i runga i Mars, ko te moemoea mo te noho tuturu o te tangata ki roto i te punaha solar kua tata ki te tutuki.

Rauemi:

– NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere)

– Kaiwhakahaere Tuarua NASA Pam Melroy