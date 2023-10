Ko te Mihana Hou he tirotiro i te whanautanga o nga punaha whetu

He miihana mokowhiti hou e kiia nei ko INFUSE ka whakarewahia i te Oketopa 29, 2023, ki te ako me pehea te uru o nga mate pahū ki te hanganga o nga punaha whetu. INFUSE, poto mo Integral Field Ultraviolet Spectroscopic Experiment, he miihana takirirangi tangi ka rere atu i te White Sands Missile Range i New Mexico.

Ko te whaainga o te tirotiro a INFUSE ko te Cygnus Loop, e mohiotia ana ko Veil Nebula, kei roto i te kahui whetu o Cygnus. Ko te Cygnus Loop te toenga o te whetu nui i haere he supernova tata ki te 20,000 tau ki muri. I puta mai te pahūtanga o te pahū o te marama kia kitea mai i te Ao i te awatea, ahakoa e 2,600 tau marama te tawhiti.

Ko nga supernovae, penei i te mea nana i hanga te Cygnus Loop, he mahi nui ki te hanganga o nga tupuni. Ka whakamararatia nga konganuku taumaha i hangaia i roto i nga whetu ki te puehu me te kapua hau a tawhio noa. Ko enei konganuku te kawenga mo te hanga o nga mea matū he taumaha ake i te rino, tae atu ki nga mea ka tito i o tatou ake tinana. I te roanga o te wa, ka huihuia nga toenga o nga supernovae ki te hanga i nga punaha whetu hou, aorangi, me nga whetu.

Ko te kaupapa INFUSE e whai ana ki te mataki me pehea te taunekeneke o te kaha o te supernova ki te Milky Way. Ka aro nui ki te hopu i te rama i te wa e tukituki ana te ngaru pupuhi ki nga pukoro hau makariri i roto i te tupuni. Ma te wetewete i enei raraunga, ka pai ake te maarama o nga kaiputaiao ki te tohatoha me te mahana o nga momo huānga i te taha o mua ohorere.

FAQ

He aha te misioni INFUSE?

Ko te misioni INFUSE (Integral Field Ultraviolet Spectroscopic Experiment) he miihana takirirangi tangi e whai ana ki te ako i te taunekeneke i waenga i nga huihuinga supernova me te hanganga o nga punaha whetu.

Ahea ka whakarewahia te misioni INFUSE?

Ko te kaupapa INFUSE kua whakaritea kia whakarewahia i te Oketopa 29, 2023.

He aha te Cygnus Loop?

Ko te Cygnus Loop, e mohiotia ana ko te Veil Nebula, ko te toenga o te pahūtanga supernova i puta tata ki te 20,000 tau ki muri. Kei te kāhui whetū o Cygnus.

He pehea te whai waahi a nga supernova ki te hanganga o nga punaha whetu?

Ka whakamararatia e nga supernova nga konganuku taumaha i mahia i roto i nga whetu ki roto i te puehu me te kapua hau. He mea nui enei konganuku mo te hanga o nga mea matū he taumaha ake i te rino, ka mutu ka whai waahi ki te hanga o nga punaha whetu, aorangi, me nga whetu.

He aha ka kitea e INFUSE i te Cygnus Loop?

Ka kite a INFUSE me pehea te taunekeneke o te kaha mai i te supernova ki te Milky Way ma te tātari i te marama ka puta i te tukituki o te ngaru pupuhi ki nga pukoro hau makariri i roto i te tupuni.