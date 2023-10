Te Morea o nga Asteroids Tata-Earth: Nga Mahi Whakaoranga Aorangi a NASA

Ko te wehenga Planetary Defense o NASA te kawenga mo te aro turuki me te kite i nga asteroids tera pea ka pa ki te whenua, ka nui te kino. Ahakoa te ahua whakararuraru o te mahi, na te ahu whakamua o te hangarau hou i taea ai te whai me te tautuhi i enei mea tata ki te whenua.

Ko nga korero hou i tukuna e NASA e whakamarama ana i te taupori o naianei o nga asteroids tata ki te whenua. I te marama o Akuhata 2023, tata ki te 32,000 nga asteroids e mohiotia ana e tata ana ki to tatou ao. He uaua te kimi i enei asteroids, na te mea karekau ratou e tuku i to ratou ake rama. Engari, ka whakawhirinaki nga telescopes ki te ra e whakaata mai ana i o ratau mata kia kitea ai.

He mea whakamīharo te kaha ki te kimi me te whai i enei asteroids, neke atu i te 405 miriona nga tirohanga i tukuna e nga kaitoro runaruna me nga tohunga arorangi ki te Minor Planet Center, he waahi nui o te rautaki tiaki aorangi a NASA. Heoi ano, ka whakaatuhia e te infographic tetahi meka whakararuraru: o era 32,000 asteroids tata ki te whenua, neke atu i te 10,000 he nui ake i te 140 mita te whanui. Mena ka tuki tetahi o enei ki te whenua, ka taea e ratou te whakakore i nga taone katoa.

Hei whakaatu i te nui o te whakangaromanga ki te tirohanga, ko te meteoro Chelyabinsk i pa ki a Ruhia i te tau 2013 e kiia ana he 20 mita te whanui. Ko te asteroid e whitu taima te rahi ka nui ake te kino, ka pa ki te whenua, ka nui te kino. I runga ano i tona waahi paanga, ka mate pea te asteroid penei i nga miriona tangata.

Ahakoa te kore o nga asteroids e mohiotia ana i tenei wa i runga i te tukinga me te whenua, ko te tatauranga tino whakamataku i roto i te infographic ko te whakapono nga tohunga o NASA he iti iho i te haurua o nga asteroids tata ki te whenua penei te rahi. E kiia ana, neke atu i te 14,000 nga asteroids 140 mita te whanui kaore ano kia kitea, me te tata ki te 50 asteroids 1 kiromita te whanui.

Ko te hapori tiaki aorangi, kei roto i nga momo whakahaere, e whakapau kaha ana ki te whakapai ake i to maatau mohiotanga ki enei mahi whakatuma. Ko te infographic hei whakamaharatanga mo te tere ki te haere tonu ki te rapu me te whai i enei asteroids tata ki te whenua. Ka taea e nga mahi katoa, tae atu ki te whakamaaramatanga o nga korero ma roto i nga korero whakaahua, ka awhina i nga tangata takitahi ki te uru atu ki te whaiwhai mo enei taonga tiretiera tino kino.

Puna: Universe Today